Stadt Luzern Carparkplatz Inseli wird per 1. Juni geschlossen – Stadt schafft neue Haltestellen in Bahnhofsnähe Als Ersatz für die wegfallenden Haltestellen am Inseli stehen neu je zwei Carhalteplätze am Inselquai sowie am Bahnhofplatz beim Schiffssteg 1 bereit.

Ab Donnerstag, 1. Juni 2023 steht das Inseli für den Carverkehr nicht mehr zur Verfügung. Nach Leitungs- und Aufbauarbeiten startet dort im Juli eine Zwischennutzung. Als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze am Inseli stehen ab dem 1. Juni je zwei neue Carhalteplätze am Inselquai sowie auf dem Bahnhofplatz an der Kante Z zur Verfügung. Ab Sommer 2024 sollen zudem zwei weitere Halteplätze an der Kante Y entstehen. Das teilt die Stadt in einer Meldung mit.

Übersicht über die Carpark- und Halteplätze in der Stadt Luzern. Bild: Stadt Luzern

Durch den Wegfall des Carparkplatzes Inseli steige der Nutzungsdruck am zentralgelegenen Carparkplatz Landenberg / Alpenquai. Die Stadt informiert, dass deshalb nun die maximale Parkzeit dort auf zwei Stunden beschränkt wird. Längere Parkierungsvorgänge sollen ausserhalb des Stadtzentrums auf die beiden Carparkplätze beim Lido in Luzern und Rösslimatt in Kriens verlagert werden. So finden seit dem 1. November 2022 bereits Parkierungsvorgänge auf dem Carparkplatz Rösslimatt in Kriens statt - um die bahnhofsnahen Park- und Halteorte zu entlasten.

Zudem werden gemäss Auskunft der Stadt Luzern neu auch auf dem Carparkplatz Landenberg vier zusätzliche Halteplätze eingerichtet. Diese sollen hauptsächlich die Nachfrage nach Halteplätzen für grössere Reisegruppen abdecken. (luz)