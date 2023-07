Stadt Luzern Claudia Nuber wird Leiterin der Pfarrei St. Leodegar Es ist das erste Mal in der jahrhundertelangen Geschichte, dass eine Frau die Pfarrei leitet.

Claudia Nuber Bild: zvg

Die Theologin Claudia Nuber übernimmt per 1. August die Leitung der Luzerner Pfarrei St. Leodegar. Damit werde die Hofpfarrei erstmals in ihrer jahrhundertelangen Geschichte von einer Frau geleitet, heisst es in einer Mitteilung der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Die 49-jährige Nuber arbeitet bereits seit 2017 als Seelsorgerin in der Pfarrei St. Leodegar. Der bisherige Pfarreileiter Ruedi Beck will sich künftig vermehrt auf die Seelsorge konzentrieren, bleibt allerdings weiterhin als leitender Priester an der Hofkirche tätig.

Claudia Nuber stammt laut Mitteilung aus Heidelberg in Deutschland und studierte in Tübingen, wo sie 1999 das Theologiestudium mit dem Diplom abschloss. Anschliessend wirkte sie bis 2017 als Pfarreiseelsorgerin im Kanton Uri, zuerst bis 2015 in Altdorf, danach von 2016 bis 2017 im Seelsorgeraum Seedorf-Bauen-Isenthal. Am 3. September um 11 Uhr findet in der Hofkirche eine Einsetzungsfeier statt. (sma)