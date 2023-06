Stadt Luzern Corona ist jetzt auch im Luzerner Stadtparlament vorbei: Grosser Stadtrat kehrt in «sein» Rathaus zurück Mehr als drei Jahre lang tagte der Grosse Stadtrat im Exil, weil der enge Rathaussaal nicht coronakonform war. Am Donnerstag kehrte das Parlament endlich zurück.

Seit 1832 fanden die Sitzungen des Grossen Stadtrats Luzern ununterbrochen im Rathaus am Kornmarkt statt. 188 Jahre lang genügte dieser Ort den Ansprüchen des Stadtparlaments – bis Corona kam: Im Frühling 2020 musste die Sitzung in aller Eile in den Kantonsratssaal verlegt werden.

Denn das enge Luzerner Rathaus war das pure Gegenteil von «coronakonform»: Die 48 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sitzen fast mit Körperkontakt nebeneinander, und auch Medienschaffende und Besucher haben kaum Platz.

Saal wurde technisch aufgerüstet

Das Stadtparlament blieb dann allerdings deutlich länger im Kantonsratssaal als ursprünglich gedacht. Das hatte nicht nur mit Corona zu tun: Man hatte sich auch ein bisschen an den höheren Komfort im Kantonsratssaal gewöhnt: Deutlich mehr Platz und eine professionelle Audio- und Videoanlage, welche jeweils einen Livestream der Sitzungen erlaubte.

Die Mitglieder des Parlaments entschieden 2022, ins Rathaus zurückzukehren – aber erst, wenn der Saal technisch so aufgerüstet ist, dass Livestreams der Sitzungen möglich sind. Die Anpassungen sind inzwischen erfolgt, daher konnte am Donnerstag die erste offizielle Nach-Corona-Sitzung im Rathaus stattfinden. Fast die Hälfte der Parlamentsmitglieder war 2020 noch nicht im Amt und nahm nun zum ersten Mal überhaupt an einer Sitzung im Rathaus teil.

Das Luzerner Rathaus mit dem Parlamentssaal im ersten Stock rechts. Bild: Pius Amrein

Das Luzerner Rathaus wurde 1606 erbaut und war während Jahrhunderten das Zentrum der Kantonspolitik, bevor 1832 das Stadtparlament hier einzog. Lange diente der Saal auch als Gerichtssaal. Davon zeugen heute noch die biblischen Gemälde, welche das Salomonische Urteil sowie den Empfang der Gesetzestafeln durch Moses zeigen. (rk)