Stadt Luzern Damian Hunkeler tritt aus dem Grossen Stadtrat zurück FDP-Co-Präsident Lucas Zurkirchen rückt für Damian Hunkeler in den Grossen Stadtrat nach.

Damian Hunkeler. Bild: PD

Damian Hunkeler (FDP) tritt per 4. Mai aus dem Grossen Stadtrat zurück. Hunkeler hat sich nach der Wiederwahl in den Kantonsrat entschieden, sich auf dieses Mandat zu konzentrieren, wie die Partei mitteilt. Der 59-Jährige ist seit 2020 im Grossen Stadtrat, wo er sich seither in der Geschäftsprüfungskommission engagierte.

Lucas Zurkirchen Bild: PD

Lucas Zurkirchen rückt nach

Lucas Zurkirchen wird per 25. Mai den freiwerdenden Sitz übernehmen. Der 41-Jährige führt seit eineinhalb Jahren, zusammen mit Marija Bucher-Djordjevic, die Stadtluzerner FDP in einem Co-Präsidium. Beruflich arbeitet er als Corporate Affairs & Communications Manager bei einem internationalen Unternehmen. Der gebürtige Stadtluzerner ist verheiratet und Vater einer Tochter. (rem)