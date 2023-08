Stadt Luzern Das 50-Meter-Wandbild an der Dammstrasse ist fertig An Wochenende wurde die Fertigstellung gefeiert. Rund 270 Personen haben mitgewirkt.

Das neue Wandbild an der Dammstrasse. Bild: Stadt Luzern

Nach rund zwei Wochen Malarbeiten war es soweit: Am Freitag konnte die Fertigstellung des Wandbildes hinter der Sammelstelle an der Dammstrasse im Luzerner Babel-Quartier gefeiert werden, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilt. Mit einer Länge von 50 Metern sei es eines der längsten Wandbilder der Schweiz. Mitgewirkt hätten rund 270 Personen aus dem Quartier.

Hinter dem Projekt stehen die Vereine «Seed of Change» und «Cup of Color». Das Bild zeigt eine farbenfrohe Landschaft und enthält auch Portraits sowie Botschaften von Quartierbewohnenden. Es werte den Ort auf und soll «damit auch die dort häufig praktizierte illegale Abfallentsorgung reduzieren», wie die Stadt schreibt. (std)