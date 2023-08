Luzern Neues buntes Wandbild an der Dammstrasse «Cup of Color», «Seed of Change» und Quartierbewohnende realisieren momentan das Wandbild an der Dammstrasse. Dieses soll der illegalen Abfallentsorgung bei der Sammelstelle entgegenwirken.

Asiliva wird von einer «Cup of Color»-Freiwilligen beim Malen unterstützt. Bild: Roger Grütter

Musiknoten, «Stofftierli», Blumen und Bäume, Bücher, Menschen und vieles mehr gibt es beim Besuch am vergangenen Samstagnachmittag an der Dammstrasse bereits zu begutachten. Gemalt werden sie auf orangen und pinken Flächen inmitten der bunten Landschaft aus Bäumen, Sträuchern und verschiedenen Pflanzen.

Dort wird seit Anfang August das Wandbild der beiden Vereine «Seed of Change» und «Cup of color» verwirklicht. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Babel-Quartier und soll der illegalen Abfallentsorgung bei der Separatsammelstelle entgegenwirken und den Dialog im Quartier fördern.

So sah das Wandbild am vergangenen Samstag aus. Bild: Roger Grütter

Ein altersübergreifendes Projekt

Seit gestern können die Quartierbewohner und -bewohnerinnen sich der Frage stellen: «Was würdest du niemals wegwerfen?» – und sich darüber Gedanken machen, was ihnen am wichtigsten ist. Am grossen Gemeinschaftstisch sitzen Jung und Alt zusammen und fertigen Skizzen an, die anschliessend an der 52 Meter langen Wand verewigt werden. Während unserem Besuch nutzen einige diese Gelegenheit, beispielsweise auch ein etwas älterer Mann, welcher die «Justitia» malt, die Göttin der Gerechtigkeit, deren Augen verbunden sind und die eine Waage hält.

Aber auch schon vorher wurden Hintergrundflächen von engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern ausgefüllt. An diesem Samstag haben über 100 Personen am Gemeinschaftsprojekt teilgenommen, wie Rahel Lam vom Verein «Cup of Color» mitteilt. «Es ist schön, zu sehen, dass sich jeder unglaublich viel Mühe beim Malen gibt», sagt sie und ergänzt: «Aber vor allem der Austausch ist toll. Jeden Tag kommen Interessierte, bringen Kuchen, Kekse und sogar ‹Znacht› vorbei.»

Porträts von Babel-Quartierbewohnenden

Weiter werden verschiedene Porträts von Bewohnern und Bewohnerinnen des Babel-Quartiers angefertigt. Beispielsweise wurde eine Familie beim Kochen oder ein alter Mann mit seinem Hund im Kunstwerk verewigt. «Die Vielfältigkeit des Wandbildes widerspiegelt jene des Babel-Quartiers», sagt Lam.

Porträt eines Babel-Quartierbewohners mit seinem Hund. Bild: Roger Grütter

Die Idee zum Wandbild entwickelte sich seit 2019, als «Cup of Color» bereits den Spielplatz beim Dammgärtli aufwertete. «Jeder kann etwas beitragen, es ist eine Metapher dafür, kleine Samen zu säen, aus denen etwas Grosses und Schönes wachsen kann», sagt Lam.

Nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Teilnehmenden sind sichtlich begeistert. Bereits die kleinsten Kinder stehen in Schürzen, welche bis zum Boden reichen, konzentriert an der Wand und malen freudig. An der Dammstrasse herrscht eine fröhliche, ruhige und einladende Stimmung. Tom Burki, Babel-Quartierbewohner, erzählt: «Es ist schön, neue Leute kennen zu lernen - es kommt zu tollen Begegnungen.»

Gemalt werden kann noch bis am kommenden Mittwoch. Anschliessend wird dann das vom Strasseninspektorates der Stadt Luzern in Auftrag gegebene Kunstwerk von den beiden Vereinen «Seed of Change» und «Cup of Color» fertiggestellt. Am Freitag findet dann ein Quartierfest statt: «Jeder kann etwas mitbringen, und anschliessend wird geteilt – damit wollen wir das Gemeinschaftsgefühl im Babel-Quartier stärken.»