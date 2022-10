Stadt Luzern Das Ultimatum ist verstrichen: Besetzergruppe verlässt das Kellerhaus Der Anwalt der Eigentümerschaft hat dem Kollektiv bis heute Zeit gegeben, das Gebäude zu verlassen. An einer Pressekonferenz hat die Gruppe vermeldet, dass sie das Haus heute verlassen wollen.

Das besetzte Kellerhaus. Bild: hor

Am 5. Oktober hat sich eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten im Kellerhaus an der Stadtluzerner Kellerstrasse 28a einquartiert. Der Anwalt der Eigentümerschaft stellte dem so genannten «Kollektiv Kellerhaus aus Luzern und Umgebung» ein Ultimatum von zehn Tagen, das heute Donnerstag abläuft.

Das Kollektiv hat das Datum dazu genutzt, um an eine Pressekonferenz im Innenhof des Hauses zu laden. Die Gruppe sprach dort öffentlich über das Wohnraumproblem der Stadt Luzern und verkündete gleichzeitig den Auszug aus dem Haus. Für den Abend kündigte das Kollektiv eine Demonstration an, die um 19 Uhr beim Kellerhaus starten soll.

Das Kollektiv trat nicht allein auf. Laut Mitteilung sprachen am Anlass zudem folgende Personen: Léon Schulthess, Co-Präsident der Juso Luzern, Chiara Peyer von den Jungen Grünen und Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen und Mieterverbandes der Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri. Gähwiler ging an der Konferenz auch auf die Nutzung von Häusern im Zentrum als Airbnb-Wohnungen ein. Dies wurde im im Hinblick auf die Leerwohnungsziffer kritisiert.

Die Junge Grüne Stadt Luzern verkündete zeitgleich mit der Pressekonferenz das Einreichen einer Motion zum Thema. Sie fordern darin: «Der Stadtrat wird gebeten, Häuser, die seit mindestens 12 Monaten leer stehen, den Eigentümer*innen zum Marktpreis abzukaufen. Falls kein Kauf möglich ist, soll der Stadtrat das Grundstück nach weiteren 6 Monaten enteignen, sollte es bis dann immer noch leer stehen und kein Baugesuch vorliegen.»

Wie die Eigentümerschaft auf die Pressekonferenz reagieren wird, ist noch offen. Deren Anwalt Benno Studer nannte die Aktion der Gruppe bereits «Hausfriedensbruch». Sollte es zu einer entsprechenden Anzeige kommen, läge dann der Ball bei der Luzerner Staatsanwaltschaft.

