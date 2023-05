Stadt Luzern Daten zu Dosierampeln liegen im Herbst vor In einer gemeinsamen Stellungnahme erinnern die Verantwortlichen zudem an Sinn und Zweck der umstrittenen Dosierampeln – es geht um eine Beschleunigung des ÖV.

Der TCS Sektion Waldstätte hat kürzlich auf den Ärger der Autofahrenden über die Dosierampeln in der Stadt Luzern hingewiesen. Nun haben die Verantwortlichen – es handelt sich um den Kanton Luzern, die Stadt, den Verkehrsverbund Luzern und den regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus – eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass im Juni 2023 die «Nachhermessung» des Systems erfolgen soll. Im Juni werden die Dosierampeln ungefähr ein Jahr lang in Betrieb sein. Aus der Messung werde abgeleitet, «in welchem Ausmass der Gesamtverkehr auf den Hauptachsen von den Massnahmen» profitiere.

Stockender Verkehr beim Sedel. Symbolbild: Jakob Ineichen (Luzern, 21. 12. 2022)

In der Stellungnahme wird zudem darauf hingewiesen, was der eigentliche Sinn der Dosierampeln ist. Als Bestandteil des Gesamtverkehrskonzepts Agglomerationszentrum Luzern (GVK) hätten sie den Zweck, die Verkehrsflüsse besser zu steuern. Namentlich soll der öffentliche Verkehr auf «neuralgischen Abschnitten beschleunigt oder bevorzugt werden», damit die Passagiere auch in den Hauptverkehrszeiten pünktlicher unterwegs seien und der öffentliche Verkehr attraktiver werde.

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse an den Stosszeiten die Verkehrsmenge auf den Hauptachsen reduziert werden. «Davon profitieren alle, die auf den Hauptachsen unterwegs sind», heisst es in der Stellungnahme. Darin findet sich auch eine Erklärung für den Umstand, dass die Dosierampeln teils auf Rot umstellen, obwohl die Einmündungsstrasse leer ist. Die Ampeln würden nämlich bereits bei einer Stautendenz (also kurz vor dem Stau) den Zufluss auf die Hauptachsen mit einem Lichtsignal regulieren.

Autofahrer sehen den Stau nicht direkt vor sich

Die Verantwortlichen erläutern dies anhand des Beispiels Haldenstrasse. Zwischen Dietschiberg und Bahnhof Luzern verkehren die Busse 6, 8, 24 und 73 mit dem übrigen Verkehr und stehen je nach Situation im Stau. Damit die Busse möglichst ungehindert bis zum Luzernerhof vorfahren können, werde der übrige Verkehr aus den einmündenden Strassen und Parkhausausfahrten zurückgehalten.

Massgebend für die Dosierung an der Haldenstrasse sei, wie viel Verkehr abfliessen kann, wie lange der Rückstau am Anfang der Haldenstrasse im Bereich National ist und wie viele Fahrzeuge aus dem Abschnitt beim Verkehrshaus zufahren. Aus diesen Parametern werde die Stautendenz abgeleitet und würden die Dosierstellen (Parkhaus National, Parkhaus Casino-Palace, Gesegnetmattstrasse und Dietschiberg) aktiviert, bevor es zu einem längeren Rückstau beim Luzernerhof komme. «Wie lange der Rückstau am Luzernerhof ist, sehen die wartenden Personen an diesen Dosierstellen jedoch nicht, da die Dosierampeln nicht direkt an der Haldenstrasse stehen», erläutern die Verantwortlichen. Die Dosierung sei nur so lange aktiv, bis sich die Verkehrssituation beruhigt habe.