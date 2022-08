Stadt Luzern Denkmalpflege versus Umweltschutz: SP und SVP äussern gemeinsam Kritik Bei energetischen Sanierungen soll der Denkmalschutz hintenanstehen, finden SP und SVP. Sie reichen einen gemeinsamen politischen Vorstoss ein – wohl erstmals überhaupt.

Das beinahe 100-jährige Schulhaus Littau Dorf. Wenn es nach SP und SVP geht, sollen auch auf dessen freien Flächen künftig Solaranlagen möglich sein. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern/Littau, 29. Juli 2022)

«Die SVP und die SP Stadt Luzern haben für einmal die gleichen Fragen, wenn es um den Denkmalschutz geht. Vor allem in Bezug auf den Klimaschutz kann sich Konfliktpotenzial ergeben.» Das sagt der Luzerner SP-Grossstadtrat Mario Stübi. Er hat deshalb zusammen mit seinem SVP-Ratskollegen Patrick Zibung eine Interpellation beim Stadtrat eingereicht.

Dass die beiden ungleichen Parteien gezielt und gemeinsam einen politischen Vorstoss lancieren, dürfte in der Stadt Luzern erstmalig sein. «Umweltschutz ist auch für die SVP ein wichtiges Anliegen», sagt dazu Zibung: «Wo Massnahmen ohne grosse Einschränkungen für die Bevölkerung möglich sind, sollen diese umgesetzt werden.» Stübi und Zibung sind beide Mitglieder der parlamentarischen Baukommission.

Fotovoltaikanlagen in Ortsbildschutzzonen

Einem bei Behörden, Baubranche und Bevölkerung konsolidierten Verständnis für baukulturelles Erbe sei es zu verdanken, «dass die Schweiz reich an Baudenkmälern ist und diese zu pflegen weiss», schreiben die Interpellanten. Bei öffentlichen, aber auch bei privaten Bauvorhaben komme es jedoch nicht selten zu Konflikten über die Auslegung der geltenden Normen beziehungsweise die fallspezifische Einschätzung der entscheidungsberechtigten amtlichen Stellen. Zudem sei auch die Deutungshoheit zwischen der städtischen Fachstelle Denkmalpflege und Kulturgüterschutz und der kantonalen Denkmalpflege nicht immer klar, «also wer in den jeweiligen Fällen welche Entscheidungskompetenz hat».

Beispielhaft sei die Montage von Fotovoltaikanlagen in Ortsbildschutzzonen. Hier gebe es regelmässig unterschiedliche Auffassungen zwischen Fachstellen und Bauherrschaften. Ein konkretes Beispiel ist für Zibung die bevorstehende Sanierung des Schulhauses Littau Dorf: «Dass der Stadtrat hier nicht alle möglichen Flächen für Fotovoltaik nutzen will, ist für uns unverständlich. Wenn die Stadt baut, soll sie eine Vorbildfunktion ausüben.»

Stübi betont:

«Wir müssen den Schub ausnutzen, den die Fotovoltaik ausgelöst hat. Es kann nicht sein, dass dieser durch denkmalpflegerische Bedenken gebremst wird.»

Fotovoltaikanlagen auf Hausdächern seien ein wichtiges Element: «Hier müssen ästhetische Aspekte ab und zu etwas zurückgestellt werden.» Die Gebäude in der Stadt Luzern hätten massiven Nachholbedarf bei der Installation von Fotovoltaikanlagen.

«Nutzung vor Musealisierung»

Es geht den Interpellanten aber auch um weitergehenden Eigentümerschutz. In gewissen Fällen hätten Einschätzungen der Fachstelle für ein Bauprojekt zur Folge, «dass die geplante Nutzung verunmöglicht oder stark eingeschränkt wird», halten sie fest.

Sie wollen deshalb vom Stadtrat auch wissen, wie er zum sinngemässen Prinzip «Nutzung vor Musealisierung» stehe, also dass in Abwägungsfällen eine denkmalpflegerische Einschätzung zurückzustufen sei, «wenn diese in einer Liegenschaft einen Leerstand zur Folge hat oder eine bisherige beziehungsweise potenzielle Nutzung verunmöglicht». Ein Beispiel könne der Zusammenbau von zwei Gebäuden in der Altstadt sein, um damit grössere Wohnungen zu ermöglichen.