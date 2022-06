Stadt Luzern Der Stadtrat will das Steghof-Areal kaufen Linke fordern ein Verkaufsverbot für EWL-Liegenschaften. Das will der Stadtrat nicht – und bringt sich selber als Käufer ins Spiel.

Das Steghof-Areal der EWL. Das helle Gebäude in der Mitte wird voraussichtlich irgendwann abgerissen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. Juni 2022)

Die Linken lassen nicht locker: Sie fordern weiter, dass Liegenschaften, die sich im Besitz von Energie Wasser Luzern (EWL) befinden, nicht mehr an Private verkauft werden dürfen. Ihr Argument: Weil EWL der Stadt Luzern gehört, handelt es sich bei den Liegenschaften um Volksvermögen, das nicht einfach verscherbelt werden dürfe.

Nachdem ein generelles Verkaufsverbot im Stadtparlament Ende 2021 gescheitert war, legten die Grünen mit einer abgeschwächten Forderung nach: Das Verkaufsverbot soll nur für Grundstücke in der Stadt und Agglomeration Luzern gelten.

Grundstück in Kriens steht vor Verkauf

Der Stadtrat will auch von dieser Forderung nichts wissen, wie er in seiner Stellungnahme auf ein Postulat der Grünen schreibt. Denn ein Verbot würde möglicherweise auch das EWL-Grundstück an der Rosenstrasse in Kriens betreffen, dessen Verkauf kurz bevor steht. EWL ist zurzeit dabei, mehrere Grundstücke zu verkaufen – neben demjenigen in Kriens wurde kürzlich auch eine Liegenschaft in Engelberg veräussert.

Mit dem Erlös will EWL den Ausstieg aus dem Erdgas-Geschäft finanzieren, um die städtischen Klimaziele umzusetzen – der grossflächige Umbau der Wärmeversorgung wird in den nächsten Jahrzehnten Investitionen von über 1 Milliarde Franken nötig machen.

Speziell wichtig für SP und Grüne sind die beiden EWL-Grundstücke an der Industriestrasse (EWL-Hauptsitz) und beim Steghof, gegenüber des Neubads. Am liebsten hätten sie, wenn die beiden Grundstücke in den Besitz der Stadt übergingen.

Was das Areal Steghof betrifft, könnte dieser Wunsch eventuell in Erfüllung gehen. Denn EWL plant, das Areal zu verkaufen – und die Stadt ist daran interessiert. Der Stadtrat würde sich gar ein Vorkaufsrecht wünschen, wie er schreibt. Auf dem Steghof-Areal neben den SBB-Gleisen befinden sich heute das EWL-Unterwerk sowie ein Wohn- und Gewerbegebäude. Bei einer Neuüberbauung dürften bis zu 45 Meter hohe Gebäude erstellt werden.

Vorkaufsrecht bis 2051 verlängert

Kaum realistisch ist zurzeit eine Übernahme durch die Stadt beim EWL-Stammareal an der Industriestrasse. Zwar hat das Parlament ein SP-Postulat mit dieser Forderung Ende 2021 überwiesen. Doch die EWL hat andere Pläne, die schon weit fortgeschritten sind: So soll das EWL-Areal in den nächsten Jahren durch eine Tochterfirma neu überbaut werden, an der neben EWL auch die Stadt sowie die Baugenossenschaft ABL beteiligt sind. Geplant sind Wohnungen, Büros und ein neuer Feuerwehrstützpunkt.

Das EWL-Stammareal soll neu überbaut werden. Bild: Nadia Schärli

Ein Verkauf des EWL-Stammareals ist dabei nicht geplant. Sollte dies doch einmal aktuell werden, so hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Es läuft zwar 2026 aus. Doch wie der Stadtrat nun mitteilt, hat er eine Verlängerung des Vorkaufsrechts bis ins Jahr 2051 erreicht.