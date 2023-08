Stadt Luzern Die Bank Cler zieht an den Luzerner Kapellplatz Die bisherige Filiale in der Neustadt sei zu wenig sichtbar, begründet die Bank ihren Umzug.

Das 2020 neu erbaute Geschäftshaus am Kapellplatz erhält eine neue Mieterin: Im Sommer 2024 wird dort die Bank Cler eine Filiale eröffnen. Sie wird die bisherige Cler-Filiale gegenüber des Vögeligärtlis ersetzen. Das Baugesuch für den 1,5 Millionen Franken teuren Umbau am Kapellplatz liegt zurzeit bei der Stadt auf.

Die Bank Cler zieht in den Neubau an der Kapellgasse 4. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Mit dem neuen Standort wolle man die Sichtbarkeit der Bank verbessern, sagt Cler-Sprecherin Natalie Waltmann: «Die aktuelle Geschäftsstelle liegt an einer wenig frequentierten Lage. Mit dem Umzug an den neuen Standort in eine frequentierte Lage wird die Visibilität der Bank Cler insbesondere in Luzern und im Generellen in der Zentralschweiz gesteigert». Am Kapellplatz würden die gleichen Dienstleistungen angeboten wie bisher: «Wir beraten und betreuen Privatkunden, Private-Banking-Kunden und Immobilienkunden in allen finanziellen Angelegenheiten». (rk)