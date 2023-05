Stadt Luzern Die Bezeichnung «Littau» soll von Haltestellen und VBL-Bussen verschwinden Die Endstation des 12er-Busses könnte schon bald «Luzern-Gasshof» heissen. Das Wesemlin-Quartier war bereits 2022 von einer ähnlichen Massnahme betroffen.

Noch sieht man, dass dieser Bus nach Littau fährt. Doch bald soll die Ortsbezeichnung verschwinden. Bild: Pius Amrein (10.5.2023)

2010 fusionierte Littau mit der Stadt Luzern: Die ehemalige Gemeinde wurde zum Luzerner Stadtkreis. Noch immer werden Fahrgäste der Linie 12 an die ehemalige Gemeinde erinnert. Denn: Auf den 12er-Bussen steht gross angeschrieben, dass diese zur Endhaltestelle «Littau Gasshof» verkehren. Auch andere Buslinien zeigen neben der Endhaltestelle auch die jeweilige Ortschaft auf der Frontanzeige an: Die Linie 1 ist mit «Kriens-Obernau» oder «Ebikon Bahnhof-Fildern» beschriftet, die Linie 2 mit «Emmenbrücke Sprengi» und auf dem 14er ist «Horw Zentrum» zu lesen.

Im Online-Fahrplan leichter auffindbar

Im Falle des 12er-Busses könnte sich dies in Zukunft ändern: Geht es nach den Plänen der Stadt Luzern, soll die Endhaltestelle der Linie 12 von «Littau Gasshof» in «Luzern Gasshof» umbenannt werden. «Littau» verschwindet dann nicht nur von der Haltestelle, sondern auch von der Anzeige am VBL-Bus. «Um die Haltestellen im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Littau auch in den Online-Fahrplänen unter der Ortsbezeichnung ‹Luzern› auffinden zu können, soll die Bezeichnung ‹Littau› wegfallen», sagt Co-Stabschefin Isabelle Kaspar von der Umwelt- und Mobilitätsdirektion der Stadt Luzern.

Bei anderen Haltestellen soll die Bezeichnung Littau zwar bleiben, aber mit Luzern ergänzt werden. So würde «Littau Dorf» zu «Luzern, Littau Dorf» und der Bahnhof Littau würde zu «Luzern-Littau».

«Es geht um eine Bereinigung, damit auch Ortsunkundige ihr Ziel besser finden», sagt Kaspar. So können Littaus Haltestellen heute in den Fahrplänen nicht angezeigt werden, wenn nach einer Haltestelle in Luzern gesucht wird.

Eigenständig kann die Stadt Luzern jedoch nicht über eine Anpassung der Namen entscheiden. Die Stadt Luzern beantrage allfällige Haltstellenumbenennungen bei den VBL zuhanden des Bundesamtes für Verkehr (BAV), sagt Kaspar. Anschliessend werde über die offizielle Dienststellendokumentation der SBB eine Vernehmlassung durchgeführt. «Bewilligungsbehörde ist das BAV, welches abschliessend entscheidet», sagt Kaspar weiter.

«Wesemlin» von Buslinie 7 verschwunden

Namensanpassungen gab es letzten Sommer auch auf der VBL-Linie 7: Waren die Busse früher mit dem Ziel «Wesemlin-Unterlöchli» angeschrieben, steht dort heute nur noch der Name der Endhaltestelle «Unterlöchli», wie die Zeitung «Euses Quartier» des Quartiervereins Wesemlin-Dreilinden berichtete.

Die VBL-Buslinie 7 fährt zur Endhaltestelle «Unterlöchli». Der Wegfall des Namens «Wesemlin» auf der Busanschrift sorgte im Quartier Wesemlin für Bedauern. Bild: Eveline Beerkircher (31.1.23)

Diese Umbenennung hatte «mit nationalen Anforderungen an eine durchgängige Fahrgastinformation zu tun», sagt VBL-Sprecher Sämi Deubelbeiss. So muss auf der Frontseite von Bussen zwingend die Liniennummer und die Endhaltestelle angeschrieben sein. Zwischenstationen dürfen zwar angegeben werden. Da es jedoch keine Haltestelle mit dem Namen «Wesemlin» gibt, musste dieser Name von der Busanzeige weichen.

Stadt wollte keine Begehrlichkeiten wecken

Beim Quartierverein Wesemlin-Dreilinden sorgte dies für Bedauern. «Wir hatten einige Rückmeldungen von Personen, die schon lange im Quartier wohnen und sich mit diesem Ort verbunden fühlen», sagt Quartiervereinspräsident Urs Zürcher. Der Verein stellte bei der Stadt einen Antrag, damit die Endhaltestelle «Unterlöchli» in «Wesemlin-Unterlöchli» umbenannt wird, damit der Name «Wesemlin» wieder auf der Frontseite der 7er-Busse zu sehen ist. Die Stadt lehnte das Begehren jedoch ab.

Bis Mitte 2022 waren die Busse der Linie 7 noch mit «Wesemlin-Unterlöchli» beschriftet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22.7.21)

Dies einerseits aus «historisch-topografischen Argumenten». Das heisst: Wesemlin und Unterlöchli sind separate Quartiere, daher sei der Name «Wesemlin» als Ergänzung bei der Endhaltestelle «Unterlöchli» schlicht falsch, wie Isabelle Kaspar sagt. Andererseits wollte die Stadt verhindern, dass ähnliche Begehren aus anderen Quartieren aufkommen. «Die entsprechenden Vorgaben müssen wir einhalten. Quartiere haben daher kein Anrecht auf die Nennung ihres Quartiernamens», so Kaspar weiter.