Stadt Luzern Die Bundesplatz-Brache soll im Sommer durch ein «Pop-up-Village» belebt werden Die Brauerei Eichhof will zwischen Juni und September einen Treffpunkt mit Seecontainern schaffen, bei denen Essen und Getränke verkauft werden.

Eigentlich ist am Luzerner Bundesplatz schon länger eine Überbauung mit Hochhaus geplant. Doch das Projekt ist wegen eines Rechtsstreit blockiert. Nun soll die Fläche zumindest temporär belebt werden. Die Brauerei Eichhof will dort von Juni bis September ein «Pop-up-Village» aus fünf Seecontainern errichten – vergleichbar etwa mit «Frau Gerolds Garten» in Zürich. Das Baugesuch liegt derzeit bei der Stadt Luzern öffentlich auf.

Frau Gerolds Garten in Zürich. Bild: Keystone/Christian Beutler (Zürich, 26. April 2013)

Dafür will Eichhof mit dem Luzerner Gastro-Unternehmen GET-Gruppe (bekannt unter anderem für die Betriebe «Weisses Schloss», «Nachbar», «Weisses Schaf») zusammenarbeiten. Im Baugesuch wird das Projekt folgendermassen beschrieben: «Das Pop-up-Village soll für ‹Lozärner› als neuer Treffpunkt in den Sommermonaten dienen. Es wird aus farbigen Containern, Holzpaletten, diversen Foodständen, Zelten und verschiedenen Sitzmöglichkeiten provisorisch gebaut.»

Skizze des «Pop-up-Village» beim Bundesplatz Visualisierung: PD

Um dem ganzen «Charme zu geben», werde das Container-Dörfli «mit verschiedenen einheimischen Pflanzen in Palettenrähmen und Girlanden- und Wimpelketten dekoriert». Es soll «eine gemütliche und gesellige Atmosphäre entstehen, bei der sich Jung und Alt wohlfühlen».

Auch Anlässe sind vorgesehen

Im Zentrum ist ein grosser Gastrobereich geplant, «in dem gesessen gequatscht, getrunken und getanzt wird». Rundherum sollen «Food-, Drinks- und Toiletten-Container» stehen. Vorgesehen seien wöchentliche Events mit lokalen Kunstschaffenden wie Konzerte, Vernissagen oder Vorlesungen sowie Bier-Degustationen. Das «Pop-up-Village» soll von Donnerstag bis Samstag zwischen 16 und 22 Uhr geöffnet sein, die Nachtruhe werde somit eingehalten.