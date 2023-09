Stadt Luzern Die FDP will mit Marco Baumann in den Luzerner Stadtrat Am Freitag hat die FDP entschieden: Der aktuelle Fraktionschef Marco Baumann (31) soll Nachfolger von Martin Merki im Stadtrat werden.

Marco Baumann. Bild zvg

Im Frühling 2024 wird der Luzerner Stadtrat neu gewählt. Weil der amtierende Sozialdirektor Martin Merki nicht mehr antritt, wird der FDP-Sitz frei. Lange sah es so aus, als gäbe es in der Partei nur einen einzigen Interessenten, der Merkis Nachfolge antreten will: Marco Baumann (31), Fraktionschef der FDP im Stadtparlament. Ende Juli überraschte dann André Bachmann (52) mit seiner Mitteilung, er wolle ebenfalls Stadtrat werden. Überraschend war dies deswegen, weil der Präsident des Gemeindeverbands LuzernPlus zwar immer als FDP-nah galt, aber erst seit kurzem offiziell Parteimitglied ist.

Am Freitagabend hat die Parteibasis nun entschieden: Die Mitglieder wollen, dass die FDP mit Marco Baumann ins Rennen steigt. Baumann erhielt 69 von 89 Stimmen. An der Parteiversammlung wurde auch die Idee diskutiert, gleich beide Kandidaten zu nominieren. Doch ein Zweierticket wurde mit grossem Mehr abgelehnt.

Er prangert «linke Ideologie» an

Marco Baumann ist in der Stadt Luzern aufgewachsen. Er arbeitet als Corporate Development Manager bei der CKW und ist seit 2019 Mitglied des Grossen Stadtrats. Bereits ein Jahr später übernahm er das Fraktionspräsidium der FDP. In seinem Votum an der Parteiversammlung kritisierte er den aktuellen Stadtrat scharf: «Er ist zu wenig präsent, zu wenig mutig und zu wenig strategisch.» Das «Luzerner Erfolgsmodell ist durch linke Ideologie gefährdet», so Baumann. Er bezeichnet die aktuelle Tourismuskritik als «ausländerfeindlich», zudem werde die Stadtkasse «dreist geplündert» – mit Leistungen wie Gratis-Sonnencrème oder Gratis-Badi.

«Die Wirtschaft hat leider keinen sehr hohen Stellenwert», so Baumann. Er wolle dies als Stadtrat ändern. Zudem brauche es eine «weitsichtige Mobilitätspolitik», sonst werde man die Stadt in einigen Jahren «nur noch per Velo erreichen können». Es brauche aber weiterhin Parkplätze sowie Infrastrukturprojekte wie Bypass und Durchgangsbahnhof.

Kritisch zum neuen Theater

Baumann wurde auch gefragt, wie er zum Neubau des Luzerner Theaters stehe. Dazu hat er eine klare Meinung: Den ersten Entwurf des Siegerprojekts «unterstütze ich nicht». Baumann hofft nun, dass die Überarbeitung deutliche Verbesserungen bringt.

Der unterlegene André Bachmann nahm unter anderem Stellung zur Frage, weshalb er erst vor kurzem in die Partei eingetreten ist. Für seine bisherigen Tätigkeiten sei die Parteilosigkeit von Vorteil gewesen, begründete Bachmann – das gelte insbesondere für das Präsidium von LuzernPlus. Er sei aber immer ein Liberaler gewesen, betonte Bachmann - und fügte augenzwinkernd hinzu, dass er trotz der Nicht-Nomination jetzt in der FDP bleiben werde.

Mit der FDP-Nomination von Marco Baumann wird die Ausgangslage für die Stadtratswahlen 2024 langsam aber sicher klar. Die Grünen haben bereits vor längerem beschlossen, den Sitz des zurücktretenden Adrian Borgula mit Korintha Bärtsch besetzen zu wollen. Die GLP will den Sitz von Manuela Jost mit Stefan Sägesser verteidigen. Und die SVP gab kürzlich bekannt, dass sie mit Peter With ins Rennen steigt. Von den Bisherigen treten einzig Franziska Bitzi (Mitte) und Stadtpräsident Beat Züsli (SP) wieder an. Wobei die SP plant, neben Züsli noch eine zweite Kandidatin zu präsentieren.