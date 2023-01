Stadt Luzern Die Luzerner Bevölkerung kann nun portofrei abstimmen Bisher mussten Stimmberechtigte ihre Wahl- und Abstimmungscouverts für die Rücksendung per Post frankieren. Das ist nun nicht mehr nötig.

Ein Wähler füllt eine Wahlliste aus. Bild: Pius Amrein

Stimmberechtigte der Stadt Luzern können neu portofrei abstimmen. Wie es in einer Mitteilung heisst, können sie dieses Angebot ab der ersten Abstimmung am 5. Februar nutzen. Die Wahl- und Abstimmungsunterlagen können einfach in einen Briefkasten der Post eingeworfen werden. Die Couverts werden per A-Post zurückgeschickt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Briefkästen der Stadtverwaltung im Stadthaus nach wie vor für die Stimmabgabe genutzt werden können.

Der Grosse Stadtrat beschloss am 30. Juni 2022 die gesetzlichen Grundlagen für portofreies Abstimmen. Mit dieser Änderung werde der Prozess der Stimmabgabe stark vereinfacht. Die Stadt erhofft sich eine Erhöhung der Stimmbeteiligung. Sie rechnet mit Kosten von 150'000 Franken pro Jahr für die Vorfrankierung. (fmü)