Stadt Luzern Die Pfarrei St.Karl feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum Am kommenden Samstag gibt es eine Chilbi und Musik, am Sonntag einen Festgottesdienst.

Die Kirche St.Karl liegt direkt an der Reuss. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Januar 2022)

Vor einem Jahrhundert wurde die Stadtluzerner Pfarrei St.Karl gegründet. Dieses Jubiläum wird am kommenden Wochenende gefeiert, wie die Katholische Kirchgemeinde Stadt Luzern mitteilt. Zum Einzugsgebiet gehören etwa der Bramberg sowie das Gebiet Basel- und Bernstrasse.

Am Samstag, 22. Oktober, findet die «Jubiläums-Karli-Chilbi» statt. Geplant sind verschiedene Attraktionen für Kinder und Erwachsene. Von 14 bis 20 Uhr gibt es auf der St.Karlistrasse ein Nostalgiekarussell, Kutschenfahrten, Spiele, Steine bemalen, Siebdruck, Kinderschminken, Fotostudio, Glücksrad, Festwirtschaft und so weiter. Ab 19.30 bis 24 Uhr geht es im Pfarreisaal mit Hip-Hop-Musik und DJ weiter.

Am Sonntag um 10 Uhr steht der Jubiläumsfestgottesdienst auf dem Programm. In diesem Rahmen ist auch die Vernissage des Jubiläumsbuchs geplant. Dieses heisst «100 Gesichter, 100 Geschichten», 100 Personen aus der multikulturellen Pfarrei werden darin porträtiert, heisst es in der Mitteilung. Geplant sind weiter Musik, eine gemeinsame Kunstinstallation sowie ein Apéro riche. (std)