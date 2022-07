Stadt Luzern Besetzergruppe lässt Ultimatum verstreichen – wird das Haus an der Bruchstrasse nun geräumt? Die Hauseigentümerin hat der Besetzergruppe eine Frist zum Verlassen des besetzten Gebäudes gestellt: Bis am Mittwoch sollten diese das Haus an der Bruchstrasse verlassen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen aber bleiben.

Die Eigentümerin der Liegenschaft an der Bruchstrasse 64, die Corgi Real Estate, hatte der Besetzergruppe «Bruch» eine Frist von rund einer Woche gestellt. Wenn diese das Haus bis am 13. Juli nicht verliessen, drohe eine polizeiliche Räumung. Die Antwort der Besetzergruppe am Mittwochmorgen fällt ungewohnt kurz aus: «Das bruchts immerno! Wir bleiben.»

Wie die Hauseigentümerin und vor allem die Polizei auf diese Ankündigung reagieren werden, ist noch unklar.

Die Besetzergruppe zeigt sich nicht sonderlich beunruhigt durch die drohende polizeiliche Räumung. Auf Instagram kündigten sie für den Mittwochmorgen Kaffee und Gipfeli auf dem Trottoir vor dem besetzten Haus an. (mha)

++ Update folgt ++