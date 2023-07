Stadt Luzern Die Wasserpolizei will verheddertem Schwan helfen – noch ist der Pechvogel nicht gerettet Beim Nationalquai in Luzern wurde am Montag ein Schwan gesichtet, der sich in einer Angelschnur verfangen hat. Trotz mehreren Versuchen gelang es der Polizei nicht, das Tier einzufangen.

Vom Ufer aus, von einem angedockten Schiff aus, ja gar vom Polizeiboot aus wollte die Luzerner Wasserpolizei einem Pechvogel helfen. Am Montagnachmittag sichteten Passanten beim Luzerner Nationalquai neben dem Schiffrestaurant Wilhelm Tell einen verhedderten Schwan. Offenbar hat das Tier einen Angelhaken im Schnabel und schleift nun gut einen Meter Schnur mit sich herum.

Leserreporter Walter Buholzer gehört zu den besorgten Menschen, die das Tier entdeckten. Er berichtet: «Die Polizei versuchte den Schwan – etwas unbeholfen – einzufangen, nachdem Passantinnen und Passanten die Einsatzkräfte und die Vogelwarte alarmiert hatten. Wir haben wirklich alles getan, um dem Tier die nötige Hilfe zu beschaffen.» Die Polizei bemühte sich, den Schwan mit einer Decke einzufangen, jedoch ohne Erfolg.

Die Einsatzkräfte versuchten, den verhedderten Schwan einzufangen. Leserbild: Walter Buholzer

Verhedderter Schwan

Yanik Probst, Mediensprecher der Luzerner Polizei bestätigt, dass der Einsatz am Montag nicht glückte: «Das Tier war zu agil und fit – was natürlich zunächst positiv ist.» Am Dienstag rückte die Seepolizei deshalb erneut mit einem Boot aus. Abermals liess sich das Tier nicht fangen. Gemäss Probst habe man sich dann dazu entschieden, den verhedderten Schwan in Ruhe zu lassen: «Die Gefahr, ihn weiter zu verletzen, war zu gross.» Die Seepolizei treffe die Schwäne aber immer wieder auf dem See an und werde bei Gelegenheit ein besonderes Augenmerk auf den verhedderten Vogel legen.

Vermutlich hat sich ein Angelhaken im Schnabel des Schwans verfangen. Leserbild: Walter Buholzer

Gut ein Meter lang ist die abgerissene Angelschnur, die der Schwan mit sich herumträgt. Leserbild: Walter Buholzer

Leserreporter Buholzer sichtete den Schwan am Mittwochmorgen wieder beim Nationalquai. Das Schicksal des Vogels beschäftigt ihn weiterhin. Dass er und die anderen Passanten in diesem Fall die Polizei benachrichtigten, sei vorbildlich, sagt Sprecher Probst. Bei solchen Meldungen würde die Luzerner Polizei jeweils individuell abklären, ob externe Hilfe benötigt werde oder ob die Einsatzkräfte das Tier selbst retten können.

Schnüre sind eine Gefahr für Wasservögel

Gemäss Livio Rey von der Vogelwarte Sempach kommt es immer wieder vor, dass sich Wasservögel in Schnüren verheddern und in der Pflegestation landen. Grund dafür seien herumliegende Schnüre – liegengelassene oder verloren gegangene –, in die sich die Vögel verstricken. Angelschnüre sind besonders gefährlich, da sich die Haken ins Gewebe bohren und die Tiere so zusätzlich verletzen. Rey ruft dazu auf, sämtliche Abfälle mitzunehmen und Güsel aufzusammeln, bevor Vögel ihn mit Nistmaterial oder Futter verwechseln. So können auch aufwendige Polizeieinsätze verhindert werden.