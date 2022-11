Stadt Luzern Die Weihnachtszeit ist eingeläutet – mit Kerzen und «tanzenden Bäumen» Statt mit elektrischen Lämpchen erstrahlt die Luzerner Innenstadt jetzt im Kerzenlicht. Aber nur während der Ladenöffnungszeiten.

14 Bilder 14 Bilder Extra für die Eröffnungszeremonie der diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung wurden Sterne ans Dach des KKL projiziert. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. November 2022)

In diesem Jahr ist vieles anders als sonst. Wen wundert's, dass auch die traditionelle Adventsbeleuchtung in der Luzerner Innenstadt für einmal ganz anders daher kommt: Wegen der Energiekrise wird auf eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es in Luzern deswegen dunkel bleibt. Am Donnerstagabend wurden in der Altstadt 500 Kerzen-Laternen angezündet. Sie sollen künftig die Luzerner Gassen weihnächtlich beleuchten. Die Verantwortung für die Laternen liegt jeweils bei den Altstadt-Läden – entsprechend brennen die Kerzen nur während der Ladenöffnungszeiten. Dies war eine feuerpolizeiliche Auflage.

Weihnächtlich ist es seit Donnerstagabend auch auf dem Europaplatz vor dem KKL. Das beliebte Eisfeld, das normalerweise Ende November vor dem KKL eröffnet wird, fällt zwar ebenfalls der unsicheren Stromlage zum Opfer. Dafür gibt es dieses Jahr wieder einen grossen Weihnachtsbaum – inklusive elektrischen Lichtern. Wie der Verein Weihnachten in Luzern mitteilt, ist der KKL-Baum dank der Zusammenarbeit mit lokalen Firmen gleich für die nächsten fünf Jahre gesichert.

Auf dem KKL-Teich schwimmen bis zum 8. Januar «tanzende Weihnachtsbäume». Diese werden täglich von 17 bis 22 Uhr mit Licht und Ton zum Leben erweckt – bewegen tun sie sich allerdings nicht.

Die Weihnachtsbeleuchtung vor dem KKL wurde eingeweiht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. November 2022)

In Littau leuchten Sterne elektrisch

Übrigens: Nicht überall in der Stadt Luzern wird auf eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. Im Stadtteil Littau erstrahlt diese auch dieses Jahr, wenn auch in reduziertem Umfang: Statt 116 werden nur 24 Sternenbogen aufgehängt. Das bringe eine Stromersparnis von 80 Prozent, wie der Abendzirkel Littau mitteilt. Der Verein ist seit 2002 für die Littauer Weihnachtsbeleuchtung zuständig. Erstmals leuchten werden die Sterne in Littau an diesem Wochenende. Da sie an die Strassenbeleuchtung gekoppelt sind, leuchten sie jeweils die ganze Nacht hindurch.