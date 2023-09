Stadt Luzern Digitaler Stadtplan zeigt den kürzesten Weg zum nächsten öffentlichen WC Die Stadt Luzern hat einen digitalen Stadtplan mit einer Übersicht über alle öffentlichen WC-Anlagen entwickelt. Die Applikation zeigt den kürzesten Weg zur nächsten Toilette.

Hindernisfrei und altersfreundlich, vermehrt genderneutral sowie sieben neue WC-Anlagen: Der «Masterplan 3 öffentliche WC-Anlagen der Stadt Luzern» zeigt den Umgang mit den WC-Anlagen in den nächsten zehn Jahren auf. Über die ganze Stadt gesehen ist bis im Jahr 2032, so die Stadt Luzern in einer Mitteilung, mit Gesamtinvestitionen von rund 7,3 Millionen Franken zu rechnen.

Eine Massnahme des Masterplans 3 ist die Entwicklung einer Web-Applikation, mit der die Benützenden auf kürzestem Weg zur nächstgelegenen öffentlichen WC-Anlage oder «Netten Toilette» geführt werden. Diese Applikation wurde nun fertiggestellt. Sie kann über map.stadtluzern.ch/wc-app aufgerufen werden.

Der digitale Stadtplan funktioniert auf dem Smartphone, auf dem Tablet und auch im Web-Browser. Ist der Ortungsdienst respektive die Standorterkennung eingeschaltet, zeigt die Applikation automatisch den Weg zum nächst gelegenen öffentlichen WC. Der eigene Standort kann auch eingegeben werden. Auf dem Stadtplan sind die Öffnungszeiten und die Ausstattungen der einzelnen WC-Anlagen ersichtlich. Zudem zeigt er jene Anlagen auf, die für Menschen mit Beeinträchtigungen reserviert sind. (sfr)