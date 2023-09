Stadt Luzern Drei Frauen wegen Taschendiebstahl festgenommen Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern drei Taschendiebinnen erwischt. Die Frauen waren als Gruppe unterwegs und entwendeten einem Passanten ein Portemonnaie.

Die Luzerner Polizei hat am Sonntagabend am 3. September beim Schwanenplatz drei mutmassliche Taschendiebinnen festgenommen. Die Frauen hatten zuvor einen Mann auf der Kapellbrücke abgelenkt und ihm unbemerkt das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilt. Die drei Frauen sind zwischen 23 und 45 Jahre alt und stammen aus Bosnien und Herzegowina und Kroatien.

Über das Wochenende wurden der Luzerner Polizei gleich mehrere Taschendiebstähle aus der Bevölkerung oder von Touristinnen und Touristen gemeldet. Gemäss Polizeiangaben sind Taschendiebe vermehrt dort unterwegs, wo viele Menschen zusammenkommen und ein Gedränge entsteht. Oft würden sie in Gruppen operieren und die ausgewählten Personen durch Tricks ablenken. (zim)