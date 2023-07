Stadt Luzern E-Bike-Fahrer stösst mit Auto zusammen und wird bei Sturz erheblich verletzt Auf der Adligenswilerstrasse erfasste eine Autolenkerin mit ihrem Fahrzeug einen E-Bike-Fahrer. Dieser kam dabei zu Fall.

Hier auf der Adligenswilerstrasse kam es zur Kollision. Bild: Google Maps

Eine Autolenkerin fuhr am Dienstagmorgen kurz vor 9.30 Uhr in der Stadt Luzern auf der Adligenswilerstrasse in Richtung St. Annastrasse. Zu diesem Zeitpunkt war ein 72-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Radstreifen in gleicher Richtung unterwegs, wie die Luzerner Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Beim Vorbeifahren prallte das Auto mit der rechten Seite gegen die linke Seite des E-Bikes. Der Velofahrer kam zu Fall und zog sich beim Sturz erheblich Verletzungen zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. (hor)