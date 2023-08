Stadt Luzern Echolot zieht junges Publikum an – ein nächtlicher Streifzug durch das Festival Die zweite Ausgabe des Echolot-Festivals in der Stadt Luzern spiegelt das breite lokale und nationale Musikschaffen und lockte ein junges Publikum und Tanzwillige in Scharen an.

Es ist ein beachtliches Programm mit einer beachtlichen Anzahl an Locations, die das Echolot-Kollektiv für diese zweite Ausgabe des Stadtluzerner Musikfestivals auf die Beine gestellt hat. Mit Erfolg – wie der dritte Festivaltag am Samstag zeigte. Die Konzerte waren gut besucht, und mancherorts wurde zu fortgeschrittener Stunde sehr lange Schlange gestanden, um noch einen Platz in einem vollgepackten Kellerraum zu finden.

Old School Hip-Hop und Afro-Fusion

Während manche noch versuchen, sich ein Festival-Bändeli zu sichern, sitzen andere am späten Nachmittag gemütlich beim Apéro im Café Alfred oder sammeln sich vielmehr auf dem Trottoir um die Tische und Sitzgelegenheiten herum. Ein paar Kinder spielen. Von drinnen erklingen sommerlich anmutende Melodien mit Afro-Fusion-Einschlag, die Beats immer vertrackt genug, um nicht beim Ethno-Kitsch zu landen. Irgendwo zwischen gutem Old School Hip-Hop, Afro-Beat und R’n’B in einem der gemütlichsten Cafés der Stadt an einer eher ungemütlichen Strassenecke, das der Luzerner Neustadt ein kleines Stück Urbanität verleiht.

Vor dem Café Alfred. Bild: PD/Sam Aebi

Im Platten- und Weinladen Setpember geht es dann konzentriert konzertant weiter. Das Publikum sitzt am Boden, ein Weinglas in den Händen, manche schliessen die Augen und lassen sich leicht in Trance wiegen vom Gitarrensolo Martin Schenkers (Gitarrist und Sänger von Alois), der in diesem Set ganz auf die Reduktion, die Wiederholung und sanfte Verfremdungseffekte vertraut. Der Verstärker auf der Holz-Weinbar, ein paar Effektgeräte am Boden, ein Laptop im Hintergrund, über den ein gut abgemischter Beat-Loop läuft – die Mischung ist unaufgeregt, jedoch mit grossem Effekt. Und dass das Publikum irgendwann aufstehen muss, um neuem Publikum Platz zu machen, tut der heimeligen Stimmung keinen Abbruch.

Ausgesuchtes Programm an ausgesuchten Orten

An solchen Orten zeigt sich denn auch ein feines Gespür für ein ausgesuchtes Programm an ausgesuchten Orten. Und alleine, dass dieses Festival so viel neues und anderes, vorwiegend junges Publikum an unterschiedlichste Kulturorte in der Stadt Luzern lockt, ist ein grosser Gewinn für das Kultur- und Quartierleben dieser Stadt. Bevor man sich zum nächsten Konzert aufmacht, verpflegt man sich etwa im En-Bas-Concept-Store, wo ein hippes Publikum Curry isst, Rosé trinkt und sphärischen Melodien und der dezenten Stimme der Indie-Folk-Newcomerin Pina Palau lauscht.

Beachpeople im Laboratorium. Bild: PD/Sam Aebi

Ein sehr junges Publikum findet sich dann im Keller in der Industriestrasse zusammen, was an der ebenfalls sehr jungen Luzerner Band Binary Sunset liegen dürfte. Gerade mal vor einem Jahr seien die vier Musiker zum ersten Mal zusammen auf der Bühne gestanden, sagt der Sänger, mit den kurzen lakonischen und selbstironischen Ansagen. Diese Band hat durchaus Charme und wirkt irgendwie etwas aus der Zeit gefallen. Surfer-Pop-Rock paart sich in diesen gitarrenlastigen Songs mit einer Chansonnier-Attitüde. Die französischen Songtexte besingen das Meer, die Sonne, die Liebe, geradeheraus und irgendwie ehrlich und sympathisch. Binary Sunset vermag es auf jeden Fall, das Publikum mit guter Laune anzustecken und zum Tanzen anzuregen.

Das Publikum im Laboratorium lauscht gebannt den Klängen. Bild: PD/Sam Aebi

Tanzwillige Scharen

Für Valentino Vivace und seinen Italo-Disco-Pop-Verschnitt wird dann vor dem Keller der Industriestrasse ordentlich Schlange gestanden, sodass manche Person schon beim Gedanken an den vollgepackten Keller klaustrophobische Zuckungen packt. Derweil strömen die Tanzwilligen in grossen Scharen zu den Lokalen, wo nun bis in die frühen Morgenstunden aufgelegt und gefeiert wird: ins Kleintheater und in den Neubad Klub. Mit der diesjährigen Echolot-Ausgabe ging auf jeden Fall ein erfolgreiches Festival über die Bühne, das es im Gegensatz zu vielen anderen schafft, ein sehr junges Publikum an Orte zu bringen, die sie sonst nicht besuchen würden oder noch nicht einmal dem Namen nach kannten.