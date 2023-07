Stadt Luzern Ehemalige Bodum-Villa soll einen Anbau erhalten Die langsam zerfallende Villa an der Obergrundstrasse 99, bekannt durch die Besetzung Gundula, soll gerettet werden.

Die Villa Ryser an der Obergrundstrasse. Bild: Roger Grütter (Luzern, 11. 5. 2020)

Einst gehörte die bekannte Villa Ryser an der Obergrundstrasse 99 dem dänischen Millionär Jørgen Bodum, heute ist sie im Besitz des Luzerner Architekturbüros Romano & Christen. In die Schlagzeilen geriet das seit Jahren unbewohnte Gebäude, als es 2016 von der Gruppe «Gundula» besetzt wurde.

Seit Freitag liegt nun das Umbaugesuch für die langsam zerfallende Villa auf. Romano & Christen will diese sanieren und mit einem Anbau ergänzen, wie Zentralplus schreibt. Der Anbau finanziere den Erhalt des historischen Gebäudes.

Er ist hinter der Villa geplant, von der Obergrundstrasse abgewandt. In der Villa und im Anbau sollen auf insgesamt drei Stöcken Büroräume und Wohnungen entstehen. Die Büros sind in der Villa geplant, die Wohnungen überwiegend im Anbau. Wie dem Baugesuch zu entnehmen ist, sind in den ersten beiden Stockwerken des Anbaus je zwei grosse 4,5-Zimmer-Wohnungen vorgesehen.

Grosse Wohnung im obersten Geschoss

Im obersten Stock ist eine rund 210 Quadratmeter grosse Wohnung geplant, die sich teilweise im historischen Gebäude, teilweise im Neubau befinden soll. Weiter soll es eine Tiefgarage mit fünf Parkplatzen geben, im Freien sind vier weitere Parkplätze vorgesehen. Die Kosten belaufen sich gemäss Baugesuch auf schätzungsweise auf 4,4 Millionen Franken. (cst)