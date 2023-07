Stadt Luzern Eine Arbeitsgruppe will das Myconiushaus an der St.-Karli-Strasse beleben Die Zukunft des reformierten Gemeindehauses ist nach wie vor ungewiss. Eine Gruppe ergreift nun die Initiative.

Das Myconiushaus an der Luzerner St.-Karli-Strasse bleibt vorerst als Quartiertreffpunkt erhalten. Das ist einer Mitteilung der Reformierten Teilkirchgemeinde Stadt Luzern zu entnehmen. Der Gemeindeverein Myconiushaus, der bisher für die Belebung des Gebäudes zuständig war, habe sich zwar aufgelöst, weil die Mitglieder immer älter wurden. Nun werde aber eine Arbeitsgruppe in den nächsten Wochen und Monaten neue Nutzungsideen entwickeln.

Das Myconiushaus an der St.-Karli-Strasse. Bild: Roger Grütter (Luzern, 9. 11. 2022)

Zur Vorgeschichte: Das rot-braune Sichtbacksteingebäude aus den 70er-Jahren dient den Reformierten als Gemeindehaus. Eigentümerin ist die Reformierte Kirchgemeinde Luzern, der verschiedene Teilkirchgemeinden der Region angehören, unter anderem jene der Stadt. Im Myconiushaus befinden sich Gemeinschaftsräume, aber auch Wohnungen und Büros.

Die Zukunft das Hauses ist jedoch ungewiss. Ein Verkauf steht im Raum. Albert Schwarzenbach, Mitglied des Grossen Kirchenrats, hatte darum letztes Jahr eine Motion eingereicht, in der er einen Verzicht auf den Verkauf sowie ein neues Nutzungskonzept forderte. Das Kirchenparlament überwies den Vorstoss als weniger verbindliches Postulat. Das heisst, die Kirchgemeinde muss die Forderungen nun prüfen.

Austausch mit anderen Quartierkräften

Albert Schwarzenbach, Mitglied des Grossen Kirchenrats und der Arbeitsgruppe. Bild: Corinne Glanzmann

Die Arbeitsgruppe der Teilkirchgemeinde setzt sich aus Vizepräsident Albert Schwarzenbach, Jugendpfarrerin Susanna Klöti, Jugendarbeiter Adrian Minder und Sigrist Radenko Vukajlovic zusammen. «Wir prüfen nun, welche Aktivitäten zur Belebung des Myconiushauses möglich sind», sagt Schwarzenbach. «Wir stehen dafür im Austausch mit den Quartierkräften wie dem Quartierverein Luegisland oder dem Verein BaBeL, denkbar seind auch gemeinsame Aktionen.» Aktuell sei noch vieles im Fluss.

Eine wichtige Rolle werde aber die Jugend spielen. «Das Haus eignet sich sehr gut für die Jugendarbeit, es finden hier bereits Jugendgottesdienste statt und es gibt einen Jugendraum.» Beliebte bisherige Angebote wie der Jassnachmittag, die erwähnten Gottesdienste für Jugendliche und die Predigten von Pfarrer Markus Sahli blieben bestehen.

Einen konkreten Zeithorizont gibt es nicht. «In ein bis zwei Jahren wissen wir sicher mehr», sagt Schwarzenbach. Ob das Myconiushaus als Treffpunkt erhalten bleibt, werde wohl auch vom Erfolg der Bemühungen der Arbeitsgruppe abhängen. Schwarzenbach jedenfalls ist zuversichtlich: «Der Ort ist attraktiv, neben den Gemeinschaftsräumen hat es auch eine Terrasse und einen direkten Zugang zur Reuss.»

Weniger Kirchenmitglieder, weniger Räume?

Christa Wenger, Präsidentin des Kirchenvorstands. Bild: Nadia Schärli

Was die langfristige Zukunft des Myconiushauses angeht, würden derzeit bauliche, finanzielle und inhaltliche Abklärungen durchgeführt, sagt Christa Wenger, Präsidentin des Kirchenvorstands, der Exekutive der Kirchgemeinde. Dies in enger Zusammenarbeit mit der Teilkirchgemeinde Stadt. «Wir wollen das Gebäude an ein Fernwärmenetz anschliessen.»

Weitere Aussagen seien derzeit noch nicht möglich, der Bericht zum Postulat sei noch in Arbeit. «Grundsätzlich ist es eine Herausforderung für die nächsten Jahre, nachhaltige Lösungen für unsere Räume zu finden.» Wegen des Rückgangs der Mitglieder benötige die Kirchgemeinde weniger davon.