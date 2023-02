Stadt Luzern Einsamkeit wird in diesem Theater körperlich ausgedrückt Die Gruppe «Luzerner Bewegschaft» bringt ihr drittes Tanztheater im Theater Pavillon auf die Bühne.

Tanzszene aus der Hauptprobe des Kollektivs «Luzerner Bewegschaft». Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 8. Februar 2023)

Das Bewegungs- und Tanztheater «Luzerner Bewegschaft» hat sich 2017 aus den Luzerner Spielleuten entwickelt. In ihrer dritten Produktion «Halt Los», die am Donnerstagabend Premiere feierte, wird mit wenigen Textpassagen und viel Tanz und Musik das übergeordnete Thema «Einsamkeit» einfühlsam und im wahrsten Sinne des Wortes bewegend in den Fokus gestellt.

Spannend ist die Raumeinteilung: Das Publikum nimmt auf jeder Seite der Bühne einreihig Platz und ist damit hautnah am Geschehen dabei. Auf Kulissen wird ganz verzichtet, der schwarze Boden ist die Spielfläche, welche von den zehn Teilnehmerinnen genutzt wird.

Einsamkeit – was ist das, wie empfinde ich sie, wann begegnet mir das Alleinsein? In verschiedenen Szenen zeigen die Tänzerinnen, was sie mittels Improvisationen und in engem Dialog mit der Musik in den letzten Monaten erarbeitet haben. Dabei wurden die Laientänzerinnen von einem professionellen Leitungsteam gecoacht.

Weg zur Enttabuisierung gefunden

Anaïs Grütter und Jasmin Andergassen haben mit dem Ensemble die verschwimmenden Grenzen zwischen dem Einsam-sein, Allein-sein und Verbunden-sein erforscht und sind dabei auch biografisch dem Thema näher gekommen. «Wir merkten, dass die Einsamkeit ein Tabuthema ist, obwohl in der Pandemiezeit viel darüber geredet wurde. Mit unseren Gesprächen zur Stückentwicklung fanden wir einen Weg zur Enttabuisierung», sagt Andergassen.

Während einer Stunde reihen sich Tanzszenen aneinander, die manchmal mit einem kurzen Text eingeführt oder unterbrochen werden. Das Publikum erfährt zum Beispiel, welche Synonyme im Duden zu finden sind (für sich, kontaktlos) oder warum ein Familienfoto nur vordergründig enge Verbundenheit darstellt. Eindrücklich ist auch die Discoszene, wo alle ausgelassen tanzen und feiern – und eine Frau gehemmt am Rande steht und zuschaut. Sie sagt: «Inmitten vieler Menschen kann es passieren, dass ich mich nicht mehr spüre. Dann gehe ich heim, bin allein. Nicht einsam. Allein fühle ich mich gut!»

Soundteppich offen für Improvisationen

Soundtüftler Heiri Weingartner hat die Musik zu den Szenen entwickelt und arrangiert. Dazu besuchte er die Proben und versuchte, den passenden Rahmen zu entwickeln. «Der Soundteppich muss offen für Improvisationen sein und darf kein Genre bedienen», erzählt er. Musik und Tanz hätten sich in Wechselwirkung weiterentwickelt. Das Resultat ist spannend zu erleben und regt zum Nachdenken an.