Stadt Luzern Energiesanierung von Häusern: Luzerner Stadtrat will nicht für Kredite bürgen Ein Grossstadtrat hat eine Idee, wie man energetische Sanierungen von Privathäusern fördern könnte. Der Stadtrat ist dagegen.

Dieses Haus im Wesemlin-Quartier wird zurzeit isoliert und energetisch saniert. Bild: Manuela Jans-Koch (16. September 2022)

Hohe Kosten und fehlende Kreditwürdigkeit: Das sind laut einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) die wichtigsten Gründe, weshalb Hauseigentümer ihre Gebäude nicht energetisch sanieren lassen. Abhilfe schaffen will hier der Wirtschaftsverband Swisscleantech. Dieser bietet Finanzierungsmodelle an, bei denen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer günstige Kredite erhalten, die sie über mehrere Jahrzehnte (30 Jahre) abzahlen können. Das Geld dazu stammt aus Fonds aus dem Umkreis von Pensionskassen, Banken und Versicherungen.

Allerdings: Falls die Kreditnehmer nicht mehr zahlen können, muss bei diesem Modell der Staat einspringen. Er bürgt für die ausgeliehenen Summen. Genau dies ist der Grund, weshalb der Luzerner Stadtrat nicht an diesem Modell teilnehmen will. Das schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat von Silvio Bonzanigo (parteilos). Dieser hatte vorgeschlagen, dass sich die Stadt Luzern im Rahmen eines Pilotprojekts an Swisscleantech beteiligt. Auf diese Weise könnte die energetische Sanierung von Privathäusern zusätzlichen Schub erhalten.

Doch für den Stadtrat sind die Risiken für die Stadt zu gross, wenn sie für die Kredite bürgen muss. Es gebe genügend andere Instrumente, um energetische Sanierungen zu fördern, so der Stadtrat. Dies insbesondere im Rahmen der Klima- und Energiestrategie, die kürzlich vom Volk angenommen wurde.