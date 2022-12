Stadt Luzern Erfolgreiches Crowdfunding: Das Stattkino sammelt 65'000 Franken Das Arthouse-Kino konnte seine finanziellen Löcher stopfen – und begibt sich auf Verjüngungskur.

Das Stattkino, das im Stadtluzerner Bourbaki Panorama Arthouse-Filme abseits des Mainstreams zeigt, ist dieses Jahr in finanzielle Schieflage geraten. Um das Loch zu stopfen, hat das Kino im Oktober ein Crowdfunding gestartet – und schliesst es nun erfolgreich ab.

Das angestrebte Ziel von 50'000 Franken wurde überboten, letztlich sind 65'000 Franken zusammen gekommen. «Wir sind überrascht und glücklich über die Unterstützung», sagt Stattkino-Leiter Peter Leimgruber auf Anfrage.

Stattkino-Leiter Peter Leimgruber an der Kasse im UG des Bourbaki Panorama. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. Oktober 2022)

Auch abseits der digitalen Geldsammlung habe das Stattkino finanzielle Zustupfe erhalten. «Es gab Leute, die haben uns an der Kasse diskret ein Couvert überreicht», erzählt er. Mit dem gesammelten Geld sei die Zukunft des Kinos zwar mittelfristig gesichert, dennoch sei Leimgruber weiterhin auf der Suche nach Mäzenen: «Ich will einen Förderkreis aufbauen.» Denn die Lage werde auch künftig schwierig bleiben. «Ich bin aber optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind», so Leimgruber.

Kino will jüngere Generation ansprechen

Zu diesem Weg gehöre auch, sich jüngerem Publikum zu öffnen. «In Arthouse-Kinos trifft man eher weniger Junge an. Auch Studentinnen und Studenten sind nicht unbedingt in der Mehrheit.» Deshalb arbeite das Stattkino ab 2023 mit zwei jungen Personen zusammen, die ein Programm für diese Zielgruppe gestalten werden.

«Wir versuchen einen Spagat zwischen 18 bis 90 Jahren.» Das dürfe aber nicht auf Kosten der Qualität gehen – dem anspruchsvollen Kino will Leimgruber nach wie vor verpflichtet bleiben. Zudem will das Stattkino vermehrt auf Musik setzen. Nächstes Jahr ist etwa eine Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival geplant.

Wichtig ist Leimgruber auch, für die Zukunft vorzusorgen. An der nächsten Jahresversammlung im Frühling sollen drei junge Personen in den Vorstand gewählt werden. «Viele sagen: Peter Leimgruber ist das Stattkino. Das stimmt. Es kann aber nicht ewig so bleiben. Ich bin auch schon 75.»