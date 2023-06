Stadt Luzern Erlös aus Solidaritätslauf des Stadtlaufs geht an das Hospiz Zentralschweiz 22’907 Franken gehen an die Institution, in der Menschen, die vor dem Lebensende stehen, begleitet werden.

Hospiz-Geschäftsleiterin Sibylle Jean-Petit-Matile (Bildmitte) mit dem Check des Stadtlauf-Vereins. Bild: PD

Der Erlös aus dem Solidaritätslauf des Stadtlaufs fliesst dieses Jahr an das Hospiz Zentralschweiz in Luzern. Es handelt sich um 22'907 Franken, wie der Verein Luzerner Stadtlauf mitteilt. Im Hospiz werden «komplex erkrankte Menschen in der letzten Lebenszeit zusammen mit ihren Angehörigen betreut und begleitet», wie es in der Mitteilung heisst. Dabei würden sie rund um die Uhr professionell begleitet.

Der Solidaritätslauf werde jährlich als eigene Kategorie im Rahmen des Luzerner Stadtlaufs ausgetragen. Das Startgeld von 100 Franken komme jeweils einer sozialen Institution aus der Region zugute. Der nächste Stadtlauf findet am 27. April 2024 statt. (std)