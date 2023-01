Stadt Luzern Ersatz fürs Bahnhofparking P1: Stadt prüft Standort am Kantonsspital mit Studie Das Projekt Stadtpassage könnte nicht nur für die Car-, sondern auch für die Autoparkierung eine Lösung darstellen. Die Eigentümerschaft und mögliche Beteiligungen müssen allerdings noch geklärt werden.

Die Einfahrt zum Parkhaus P1 beim Bahnhof Luzern. Bild: Dominik Wunderli (16. Mai 2022)

Das Luzerner Bahnhofparking P1 muss dem Durchgangsbahnhof weichen. Das bedeutet: Die 377 Parkplätze müssen 2030, beim Baustart für den neuen Bahnhof, aufgehoben werden. Der Stadtrat hat im vergangenen Herbst versprochen, einen Ersatzstandort «am Stadtrand» zu prüfen – ohne jedoch konkreter zu werden. Naheliegend wäre, im Rahmen der Stadtpassage auch gleich eine Ersatzlösung für das P1 zu prüfen. Das Projekt sieht Carparkplätze im neu geplanten unterirdischen Parkhaus des Luzerner Kantonsspitals (Luks) sowie eine unterirdische Verbindung in die Altstadt vor.

Eine solche Prüfung ist nun auch vorgesehen. Die Stadt wird mit einer Machbarkeitsstudie die Eignung des Luks als alternative Parkierungsanlage unter die Lupe nehmen. Dies ist der Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation der Mitte zu entnehmen. Der Lösungsansatz Stadtpassage werde durch die Projektbeteiligten von Stadt und Kanton als «erfolgversprechend beurteilt», heisst es in der Antwort. Eine Evaluation von anderen Ersatzstandorten für das P1 würde «erst in einem nächsten Schritt und nur dann ausgelöst», wenn sich die Stadtpassage als ungeeignet erweist.

Projekt ist erst in «Evaluationsphase»

Wann die Stadtpassage frühestens in Betrieb genommen werden kann, wird die Machbarkeitsstudie zeigen, erklärt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Zuerst soll untersucht werden, ob Ersatzparkplätze für das P1 durch eine Erweiterung der Parkierungsanlage mit öffentlich zugänglichen Parkplätzen beim Spital bereitgestellt werden können. Das Stadtparlament habe grünes Licht für das weitere Vorgehen gegeben. «Wir befinden uns in der Evaluationsphase und warten zuerst auf die diesbezüglichen Erkenntnisse», so Jost. Danach werde man weitere Schritte einleiten.

So bleiben aktuell einige Fragen offen: Wie würde sich die Erweiterung der Parkierungsanlage beim Luks auf die Baukosten auswirken? Erhält der Kanton und/oder das Luks die Gewinne des Parkhausbetriebes? Ist diesbezüglich eine Kosten- und Gewinnbeteiligung der Stadt vorgesehen? «Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen», sagt Jost. «Auch die Trägerschaft und mögliche Beteiligungen müssen noch geklärt werden.»

P1-Schliessung hat finanzielle Folgen

Zurück zur Mitte-Interpellation: In dieser ging es darum, inwiefern der Stadtrat gedenkt, die Folgen der Schliessung des Parkings P1 am Bahnhof aufzufangen – zumal diese neben den verkehrlichen auch finanzielle Konsequenzen hat. Denn das P1 gehört der Tiefgarage Bahnhofplatz AG (TAG). Und diese befindet sich zu 89 Prozent in den Händen der Stadt Luzern sowie ihrer Pensionskasse. Konkret gehören 49 Prozent der TAG-Aktien der Stadt, 40 Prozent der städtischen Pensionskasse und elf Prozent der SBB.

Das bedeutet, dass die Stadt bei einer definitiven Schliessung des Parkings P1 auf jährliche Dividendeneinnahmen von bis zu 1,5 Millionen Franken – das ist die Höhe der Dividendenausschüttungen im Jahr 2021 – verzichten müsste. Wie sollen diese Ausfälle kompensiert werden?

Stadt wird entschädigt

Klar ist, dass die Stadt als Grundeigentümerin und die TAG als Baurechtsnehmerin bei der Aufhebung des Parkhauses entschädigt werden. In der Interpellationsantwort wird ausgeführt, dass für die definitive Festlegung der Entschädigungen gemäss üblichem Vorgehen die Eidgenössische Schätzungskommission angerufen werden soll.

Manuela Jost äussert sich dazu wie folgt: «Wir gehen davon aus, dass das eidgenössische Parlament 2026/27 über die nächste Bauetappe des Durchgangsbahnhofs entscheidet.» Bis dann werde man auch mehr Klarheit bezüglich der effektiven finanziellen Folgen eines Ersatzparkings für das P1 haben.