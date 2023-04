Stadt Luzern Ersatzneubauten Libellenhof: Jetzt liegt das Baugesuch für die erste Etappe auf Die Wohnbaugenossenschaft Luzern will den Libellenhof über dem Rotsee ersetzen. Das aufliegende Baugesuch betrifft jene Häuser, in denen heute noch Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind.

An der Libellenstrasse will die Wohnbaugenossenschaft Luzern ihre Siedlung in zwei Etappen ersetzen – die Anzahl Mietwohnungen wird von heute 238 auf 322 steigen. Nun liegt bei der Stadt Luzern das Baugesuch für die erste Etappe auf. Demnach kommen sieben, meist über 80-jährige Häuser zwischen Libellenstrasse und Gopplismooshalde weg. Es sind jene, in denen zurzeit Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind.

So soll die neue Siedlung Libellenhof dereinst aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Dafür entstehen elf neue, fünfstöckige Mehrfamilienhäuser nach Plänen der Zürcher Architekten Loeliger Strub. Alle Wohnungen sind dreiseitig ausgerichtet, die Fassaden bestehen gemäss den Unterlagen abwechselnd aus beige/grauem Putz und Holz. Unter den Häusern ist eine Tiefgarage mit 116 Autoparkplätzen geplant. Die elf Häuser sollen in zwei Schritten erstellt werden; zuerst jene an der Gopplismooshalde, dann jene an der Libellenstrasse. Später, in einer zweiten Etappe, sollen die Häuser südlich der Libellenstrasse, in Richtung Friedental, ebenfalls ersetzt werden. (hor)