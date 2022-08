Stadt Luzern EWL gibt noch nicht Entwarnung: Trinkwasser muss weiterhin abgekocht werden Die Verunreinigung im Quartier Langensand / Matthof in Luzern bleibt bestehen. Damit warten die Einwohner nun schon seit über einer Woche auf sauberes Trinkwasser.

Ein Trinkwasser-Zapfhahn an der Langensandstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 5. August 2022)

Auch am achten Tag der Verunreinigung von Trinkwasser im Quartier Langensand / Matthof gibt es noch keine Entwarnung. «Die bakterielle Verunreinigung bleibt bestehen und das Trinkwasser muss abgekocht werden», teilt EWL am Samstagabend mit. Man nehme weiterhin laufend Wasserproben an diversen Stellen im Netz.

Um die Ursache zu lokalisieren, habe die EWL seit Start der Verunreinigung verschiedene Massnahmen getroffen. «Wir haben Netztrennungen von Teilen des Gebietes vorgenommen, das betroffene Gebiet mehrfach mit frischem Wasser gespült und nehmen laufend Wasserproben an diversen Stellen im Netz». Kantonschemiker Silvio Arpagaus erklärt: «Sobald die Lebensmittelsicherheit wiederhergestellt ist, können die Massnahmen aufgehoben werden.» Wann das sein wird, bleibt auch am Samstagabend ungeklärt.

Am Freitag hat die EWL an fünf Standorten im Quartier Zapfsäulen mit sauberem Trinkwasser aufgestellt:

Trinkwasserzapfstellen der EWL

Die EWL will wieder informieren, sobald neue gesicherte Erkenntnisse vorhanden sind. (rem)