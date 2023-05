Stadt Luzern Fahrerflucht nach Kollision mit Velo – Polizei sucht Zeugen Ein Velofahrer ist bei der Einmündung der Brüggligasse in den St. Karli-Quai mit einem Auto kollidiert und dabei verletzt worden. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich bei der Einmündung Brügglistrasse in den St.-Karli-Quai. Bild: Google Maps

Am Donnerstagabend, 4. Mai 2023, kam es in der Stadt Luzern zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velofahrer. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrradfahrer auf dem Löwengraben entlang und steuerte weiter via St.-Karli-Quai zur Geissmattbrücke. Zur gleichen Zeit bog ein Auto vom St.-Karli-Quai nach links in Richtung Brüggligasse ab. Es kam zu einer seitlichen Frontalkollision. Der Velofahrer wurde beim Unfall verletzt. Das Auto entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Gemäss Polizeiangaben dürfte es sich beim Auto mutmasslich um ein dunkles Kleinfahrzeug der Marke Mini handeln. Der gesuchte Wagen hatte wohl eine geschädigte Frontscheibe. Die Luzerner Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen. (luz)