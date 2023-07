Stadt Luzern Friedhof Friedental: Gespräche über Gott und die Welt bei Kaffee und Kuchen Das schweizweit einzigartige Projekt eines Friedhofcafés zieht positive Bilanz. Die Macherinnen planen eine Weiterführung.

Seit Ende April konnten im Friedhof Friedental Trauernde und Spaziergängerinnen an 24 Nachmittagen bei einem heissen oder kalten Getränk und einem Snack unter der Linde innehalten. Initiiert hatten das Projekt die vier Frauen des Arbeitskreises feministische Theologie Luzern Beata Pedrazzini, Li Hangartner, Carmen Jud und Silvia Strahm. Sie taten dies ehrenamtlich.

Das Pilotprojekt Café unter der Linde war auf die 24 Nachmittage beschränkt, letzten Donnerstag wurden das vorerst letzte Mal Kaffee und Kuchen serviert. Nach nun knapp drei Monaten können die Macherinnen eine positive Bilanz ziehen. Sie zeigen sich zuversichtlich, auch nächstes Jahr das Angebot wieder anbieten zu können.

Die Initiantinnen des Friedhofcafés: von links: Beata Pedrazzini, Li Hangartner, Silvia Strahm und Carmen Jud. Bild: Boris Bürgisser

Doch zuerst ein Blick zurück: Nach der Idee kam nämlich die Umsetzung. Wer backt welchen Kuchen, wer stellt Kaffeewagen, Tische und Stühle auf und wer räumt die auch wieder weg. Es waren an die 50 Personen, die begeistert mithalfen. Ja selbst Gäste brachten schon mal selbst gebackenen Kuchen mit.

Und was könnte verbessert werden, wenn es zu einer zweiten Auflage kommt? Die Macherinnen haben da klare Vorstellungen und sind sich einig: «Ein Stromanschluss wäre wünschenswert. Und eine längere Betriebszeit, eine bis Ende Oktober.» Wie es weitergehen soll, werde im September an einem runden Tisch diskutiert. Da werden sich Beteiligte wie die Friedhofsverwaltung und der Quartierverein zu einem Gespräch treffen.

Das Friedhofscafé unter der Linde im Luzerner Friedhof Friedental. Bild: Boris Bürgisser

Und wie kam es an, dass inmitten von Gräbern Tische und Stühle aufgestellt wurden? «Es gab einige wenige kritische Stimmen, die meisten jedoch schätzten das Angebot», sagt Beata Pedrazzini, eine der Initiantinnen und Religionspädagogin. Das zeigt auch ein Blick in die beiden Gästehefte, in die sich Gäste eintragen konnten. Da steht etwa ‹das ist ein lässiges Projekt›, ein anderer Friedhofsbesucher notiert, er habe ‹das Café erst im letzten Moment entdeckt› und habe es sehr genossen, hier einen Kaffee zu trinken.

Andere Besucher vermerken: «Nach dem Besuch bei meiner Frau bin ich hier eingekehrt, eine rüüüüdig schöne Sache» oder «Bravo!, grosses Kompliment, das ist eine Bereicherung». Auch Zeichnungen finden den Weg ins Heft. Die Gäste sind meist über 50 Jahre alt, ab und an auch in Begleitung von Kindern. Manche nähern sich zögerlich, andere sitzen gleich auf einen der 12 Stühle, die an drei Tischen verteilt stehen. Theologin Li Hangartner ist zufrieden und sagt: «Wir hatten jeweils zwischen 30 und 60 Gäste. Einige blieben nur kurz, andere kamen ins Gespräch und blieben dann umso länger.»

Per du und hilfsbereit

Die Gespräche, so Hangartner, hätten eine persönliche Tiefe, die der Umgebung, dem Friedental geschuldet sei. «Die Atmosphäre ist offen, schnell werden Lebensgeschichten ausgetauscht. Und es sind auch Friedhofsbekanntschaften entstanden», erzählt Hangartner und fügt an: «Einige machten ab, während der Ferien des einen seine Pflanzen zu giessen oder den Briefkasten zu leeren. Interessant war auch, dass sich die meisten gleich zu Beginn duzten, etwas, das sonst eher die Jungen machen. Uns haben die Gäste gezeigt: Das Café unter der Linde ist ein Bedürfnis.»