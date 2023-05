Stadt Luzern Fusion von Spitex und Pflegeheimen rückt näher In der Stadt Luzern soll ein neuer, einheitlicher Pflegedienstleister mit 1500 Mitarbeitenden entstehen. Den grössten Schritt müsste dabei die Spitex machen.

Frau Keiser lebt allein in ihrer Wohnung und erhält einmal pro Tag Besuch von der Spitex. Als sich ihr Zustand verschlechtert, wird der Eintritt in ein Pflegeheim unvermeidlich. Dieser Schritt bedeutet für Frau Keiser nicht nur den Umzug in eine völlig neue Umgebung, sondern sie muss sich auch an neues Pflegepersonal, an eine neue Institution gewöhnen.

Künftig soll man in solchen Fällen nicht mehr den Anbieter wechseln müssen. Die Stadtluzerner Heime (Viva) und die Spitex Stadt Luzern planen mittelfristig eine Fusion. Die beiden Institutionen sowie der Luzerner Stadtrat bekräftigten am Dienstag das Ziel einer neuen, gemeinsamen Alterspflege-Organisation.

«Vorreiterrolle in der Zentralschweiz»

Ob ambulant oder stationär: Die Stadt Luzern will die Pflege aus einer Hand anbieten. Symbolbild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Noch sind viele Fragen offen. Die Vorteile einer Fusion Spitex-Viva liegen aber auf der Hand: Egal, ob man ambulante oder stationäre Pflege benötigt, erhält man diese immer von derselben Institution. Auch die aufwendige Bedarfsabklärung beim Eintritt muss man nur noch einmal über sich ergehen lassen.

«Wir wollen eine Vorreiterrolle in der Zentralschweiz einnehmen», sagt Rolf Krummenacher, Verwaltungsratspräsident der Viva. Die Dimensionen einer fusionierten Alters-Organisation sind eindrücklich: Sie würde rund drei Viertel der Pflegedienstleistungen in der Stadt Luzern abdecken (der Rest fällt auf private Heime und Privat-Spitex). Die Zahl der Mitarbeitenden würde rund 1500 betragen.

«Trotz dieser Grösse entsteht kein Koloss», betont Christoph Buerkli, Präsident der Spitex Stadt Luzern. Denn Viva und Spitex hätten bereits heute eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie sind dezentral organisiert – die Spitex in Quartier-Teams und die Viva mit mehreren über die Stadt verteilten Heimen.

Eine Fusion soll auch fürs Personal Vorteile bieten. So wäre es künftig möglich, sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege zu arbeiten. Auch die internen Karrieremöglichkeiten würden vielfältiger.

Spitex: Wenn ein Verein plötzlich der Stadt gehört

Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Viva und Spitex völlig andere Hintergründe haben: Die Viva ist eine AG und gehört der Stadt Luzern. Die Spitex ist ein Verein und unterhält bisher lediglich eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit einer Fusion würde die Spitex also neu der Stadt gehören. Auch wenn der Vorstand eine Fusion klar befürwortet, müssen am Ende die rund 1000 Vereinsmitglieder ihren Segen dazu geben. Christoph Buerkli fände es sinnvoll, wenn der Verein nicht einfach aufgelöst, sondern als Gönnerorganisation weitergeführt wird. Buerkli spricht von einer «kulturellen Annäherung» an die Viva, welche behutsam erfolgen müsse.

Bei der Viva sieht man das ähnlich, wie Rolf Krummenacher sagt: Erst vor acht Jahren sei das Personal mit den Umwälzungen der Heimauslagerung konfrontiert gewesen. «Wir müssen daher subtil vorgehen und nicht unter Zeitdruck handeln.»

Ende 2023 folgt nächster Schritt

Bis Ende 2023 will der Stadtrat die Rechtsform der neuen Altersorganisation (vermutlich eine AG) festlegen. Danach sollen die Fusionspläne konkretisiert werden.

Ursprünglich war vorgesehen, dass auch die Nachbarschaftshilfe Vicino Teil der fusionierten Organisation wird. Doch diese Pläne sind vom Tisch. Vicino bietet selber keine Dienstleistungen an, sondern ist lediglich Vermittler – ein «neutraler und unabhängiger Vermittler», wie Vicino-Vorstand Livio Arfini betont. «Uns ist es wichtig, diese Funktion auch weiterhin wahrnehmen zu können.»