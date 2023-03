Stadt Luzern Gameorama eröffnet Virtual-Reality-Arena Das Luzerner Spielmuseum beginnt mit dem Betrieb am neuen Standort – zumindest teilweise.

Einblick ins Spielemuseum Gameorama am ursprünglichen Standort. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. 6. 2020)

Das Stadtluzerner Spielmuseum Gameorama bietet ab heute eine neue Attraktion: Gruppen können in einer Virtual-Reality-Arena in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Vier Spielerinnen und Spieler können dabei gleichzeitig in den sieben verfügbaren Spielen eintauchen, die rund 3 bis 5 Minuten dauern. Die VR-Arena kann für Gruppen von 4 bis 8 Personen zum Einführungspreis von 250 Franken für 50 Minuten gemietet werden.

Die Arena befindet sich bereits am neuen Museumsstandort am Hirschengraben 49, nur wenige Meter vom alten Standort entfernt. Das restliche Museum zügelt im Herbst dieses Jahres, da sich die restlichen Räumlichkeiten noch im Umbau befinden. Zurzeit wird auf www.gameorama.ch Geld gesammelt, um noch weitere Exponate zu erwerben. (fg)