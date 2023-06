Stadt Luzern Bei der Museggmauer entstehen zwei neue Mehrfamilienhäuser Die KAB Wohnraumgenossenschaft baut erstmals in ihrer 30-jährigen Geschichte eigene Gebäude.

Die KAB Wohnraumgenossenschaft baut in der Stadt Luzern zwei Mehrfamilienhäuser. Es handelt sich um die erste eigene Bautätigkeit der Genossenschaft, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Spatenstich an der Diebold-Schilling-Strasse 29 und 31 in der Nähe der Museggmauer fand Mitte Juni statt. Der Rückbau der bisherigen Mehrfamilienhäuser mit Baujahr 1946/47 sei bereits weit fortgeschritten. Bezugsbereit sollen die beiden Neubauten voraussichtlich Ende 2024 sein.

So sollen die beiden Mehrfamilienhäuser künftig aussehen. Bild: PD

Seit der Gründung durch die Katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-Bewegung des Kantons Luzern im Jahr 1991 habe die Genossenschaft stets bestehende Liegenschaften in ihr Portfolio integriert. Die beiden Häuser an der Diebold-Schilling-Strasse seien ihr zweiter Erwerb. 1997 hatte die KAB sie von der damaligen Winterthur-Versicherung übernommen. Die Entscheidung für einen Neubau fiel laut Mitteilung einerseits aufgrund von finanziellen Überlegungen. Andererseits könne mit einem Neubau auch die Zahl der Wohnungen aufgestockt werden – von 18 auf 24.

Die Genossenschaft investiert 16 Millionen Franken in den Neubau. Die Wohnungen sollen «im unteren Bereich der marktüblichen Preise» vermietet werden. Bei der Vergabe der Wohnungen erhalten die Mieterinnen und Mieter der zwei alten Liegenschaften Vorrang. (sma)