Stadt Luzern Gewinn liegt 2022 fast 70 Millionen Franken höher als budgetiert Die Stadt Luzern weist für das Jahr 2022 einen Gewinn von 54 Millionen Franken aus – budgetiert worden war ein Verlust von 14,3 Millionen Franken. Auch bei den Ausgaben hat die Stadt besser abgeschnitten als budgetiert.

54 Millionen Franken beträgt der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2022 der Stadt Luzern. Damit liege das Ergebnis fast 70 Millionen über dem Budget, welches mit einem Verlust von 14,3 Millionen Franken berechnet worden war. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Stadt hat in den letzten Jahren stets besser abgeschlossen als budgetiert, der Gewinn für 2022 liegt aber nochmals deutlich über den Jahresabschlüssen der letzten Jahre. Dass 2022 besser abschliesst als erwartet, hatte sich schon abgezeichnet, in Prognosen ging die Stadt aber von einem kleineren Plus um die 15 bis 20 Millionen Franken aus:

Der grösste Teil der Abweichung vom Budget sei dabei auf die Steuererträge zurückzuführen, wie es in der Mitteilung weiter heisst: Der Fiskalertrag liegt mit 415,3 Millionen 46 Millionen Franken über dem budgetierten Wert.

Auch Ausgaben sind erfreulich

Zur Verbesserung des Gewinns beigetragen haben auch der Parkingmeter-Fonds in Höhe von 4,7 Millionen Franken sowie die Neubewertung der Finanzliegenschaften in der Höhe von 3,9 Millionen Franken.

Mit den Ausgaben sei man ebenfalls zufrieden, heisst es in der Mitteilung weiter: Alle fünf Direktionen zusammen hätten Nettoausgaben von 409,5 Millionen Franken verursacht – eine Verbesserung gegenüber dem Budget von 6,9 Millionen. Von den budgetierten Investitionen in der Höhe von 77,8 Millionen Franken habe man zudem 90 Prozent realisieren können. (mha/std)