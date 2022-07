Stadt Luzern Graugänse sorgen für viel Kot am See – Badegäste sollen aufs Füttern verzichten Das wärmere Klima und die intensivere Landwirtschaft kommen den Wasservögeln entgegen. Deren Zahl nimmt zu – teils mit unästhetischen Folgen.

Graugänse auf der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 7. Juli 2022)

Derzeit sind die Luzerner Badestellen nicht nur bei Menschen beliebt. Regelmässig kommen Graugänse in grosser Zahl an Land, begeben sich auf die Wiese, fressen das Gras – und hinterlassen viel Kot. Das hat die Luzerner Umweltberatung dazu veranlasst, via Facebook und Twitter folgenden Aufruf an die Bevölkerung zu starten:

«Um Graugänse nicht zusätzlich auf die Badewiesen zu locken, sollen die Tiere auf keinen Fall gefüttert werden.»

Zudem entspreche Brot nicht der natürlichen Nahrung der Graugänse.

Solche konnte man schon früher in der Luzernerbucht beobachten. Deren Zahl nehme aber stetig zu, denn «die Graugänse profitieren von milderen Wintern und der Zunahme an gedüngtem Grünland», schreibt die Umweltberatung, eine Informations- und Beratungsstelle von Stadt und Kanton Luzern.

Zirka 40 Tiere halten sich hier auf

Genaue Zahlen zur Bestandsentwicklung liegen nicht vor, schreibt Anna Glanzmann vom Stadtluzerner Umweltschutz auf Anfrage. «Momentan gibt es eine Gruppe von schätzungsweise rund 40 Tieren, die sich während des Sommers hier aufhalten.» Die meisten seien sogenannte «Nicht-Brüter», die sich zu Gruppen zusammenschliessen, wie man es von anderen Vogelarten ebenfalls kennt. Sie flögen auch andere Gewässer an, was bei Zählungen zu einer unterschiedlich hohen Anzahl von Tieren führen könne. Daneben gebe es vereinzelte Paare, die hier brüten.

Graugänse fressen bevorzugt auf Flächen mit kurzen Gräsern und Kräutern. Gemähte Wiesen wie auf der Ufschötti oder beim Lido sind bei ihnen also beliebt. Glanzmann erklärt:

«Die Nahrungsaufnahme findet im Gegensatz zu Enten oder Schwänen hauptsächlich an Land statt, weshalb dort auch der Kot anfällt.»

Graugänse mögen Wiesen mit kurzen Gräsern wie hier auf der Ufschötti. Bild: Roger Grütter

Seitens Stadt sind, abgesehen von der Sensibilisierung der Bevölkerung, die Wildtiere nicht zu füttern, keine Massnahmen geplant. «Graugänse sind geschützte Wildtiere, mit denen wir unseren Lebensraum teilen», schreibt Glanzmann.

Immer mehr Graugänse bleiben im Winter hier

Graugänse sind eigentlich Zugvögel, die für gewöhnlich im Winter in den Süden fliegen. «Es ist jedoch zu beobachten, dass immer mehr Graugänse zu Standvögeln werden, die im Winter nicht mehr wegziehen», so Glanzmann. «Begünstigt wird das durch eine intensivierte Landwirtschaft, die auch im Winter genügend Nahrung auf abgeernteten oder neu eingesäten Feldern bietet, sowie dem Klimawandel.»