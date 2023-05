Stadt Luzern Grosseinsatz in Luzern: Brand an der Friedenstrasse – eine Person verstorben Bei einem Brand am Sonntagabend in der Stadt Luzern ist eine Person verstorben, mindestens vier wurden verletzt.

Die Feuerwehr im Einsatz. Bild: Leserreporter

An der Friedenstrasse 2 in der Stadt Luzern ist es am Sonntagabend im 6. OG um 21.50 Uhr zu einem Brand in einem Zimmer gekommen. Die Luzerner Polizei und die Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Gemäss Polizeisprecher Christian Bertschi ist beim Brand eine Person verstorben. Vier Personen mussten hospitalisiert werden, eine davon sei lebensbedrohlich verletzt. Insgesamt wurden rund 30 Personen evakuiert.

Viel Rauch ist am Löwenplatz zu sehen. Bild: Leserreporter

Man habe diese Personen umgehend an einen sicheren Ort gebracht, wo sie betreut worden seien, sagte Bertschi am Sonntagabend gegenüber Pilatus Today. «Ein Grossteil der evakuierten Personen konnte in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Etwa ein halbes Dutzend musste anderweitig untergebracht werden», erklärt Christian Bertschi auf Anfrage.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Die Brandursache ist unklar, die Brandermittler nehmen gemäss Bertschi die Arbeit auf. Auch zum Todesopfer konnte die Polizei am Sonntagabend noch keine genaueren Angaben machen. Die Zürich- und die Alpenstrasse waren bis in die Nacht hinein gesperrt. (fmü/luz)

+++ Update folgt +++