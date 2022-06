Stadt Luzern Grosser Umbau des LUKB-Hauptsitzes: Wer die Bank besuchen will, muss ins Untergeschoss Im Herbst startet der Totalumbau der Kundenhalle der LUKB an der Pilatusstrasse: Ein Jahr lang müssen Kunden mit einem Provisorium vorliebnehmen. Dafür gibt's danach mehr Privatsphäre und ein Café.

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (19.01.2022)

Die über acht Millionen Franken teuren Umbauarbeiten des Hauptsitzes der Luzerner Kantonalbank (LUKB) an der Pilatusstrasse in Luzern beginnen in diesem Herbst. Das Erdgeschoss soll dabei komplett umgestaltet werden. Anstelle von traditionellen Bankschaltern stehen in Zukunft Beratungsräume mit mehr Privatsphäre im Fokus. In der Kundenhalle sollen dabei auch sichtbare thematische Schwerpunkte gesetzt werden – etwa mit einem Immobilien- oder einem Vorsorgebereich, wie die LUKB-Medienstelle mitteilt. Das Erdgeschoss soll zudem noch stärker für Kundenveranstaltungen genutzt werden.

Die Schatz AG betreibt das Café

Die grösste Neuerung betrifft aber die Gastronomie: Künftig sollen nicht nur Bankkunden ein und aus gehen, sondern auch Passanten. Wie die LUKB mitteilt, wird die Gastrofirma Schatz AG in der Kundenhalle ein Café betreiben. Details zum kulinarischen Angebot sind noch keine bekannt – noch sei man in der Konzeptphase.

Die ersten Bauarbeiten beginnen Ende August mit der Verschiebung der Bankschalter ins Untergeschoss beim Tresorraum. Sämtliche Bankdienstleistungen stehen dort während der Bauphase uneingeschränkt zur Verfügung. Die Bancomaten werden allerdings in ein Provisorium im ehemaligen Fasnachtsladen Aeschlimann (Seite Hirschmattstrasse) verschoben.

Der Umbau der Kundenhalle soll im November 2023 abgeschlossen sein. Damit ist die Erneuerung des Hauptsitzes aber noch nicht abgeschlossen. Wie schon länger bekannt, plant die LUKB eine Aufstockung des Gebäudes. Ende 2022 soll ein Architekturwettbewerb dazu starten.