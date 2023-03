Stadt Luzern Grüne wollen mehr regionales und gesundes Essen im Mittagstisch Die Stadt Luzern soll eine Ernährungsstrategie erarbeiten, fordern die Grünen und Jungen Grünen in einer Motion.

Gesunde und regionale Nahrungsmittel sollen in der Stadt Luzern stärker gefordert werden. Das fordert die Grüne/Junge Grüne-Fraktion in einer Motion. Konkret soll der Stadtrat eine Ernährungsstrategie erarbeiten und dem Grossen Stadtrat vorlegen. Die Strategie soll aufzeigen, «wie die Stadt eine gesunde und regionale Ernährung und die Beschaffung entsprechender Lebensmittel in den städtischen Institutionen verbindlich verankern und fördern kann», heisst es im Vorstoss.

Dies würde vor allem die Mittagstische der städtischen Schulhorte betreffen. Weiter soll die Gastronomie der Aktiengesellschaften, bei denen die Stadt Alleineignerin ist (zum Beispiel Viva Luzern), in die Strategie einbezogen werden. Ein Fleischverbot wird im Vorstoss nicht gefordert. Es heisst aber darin, dass Milch und Fleisch «in zu grossen Mengen erwiesenermassen ungesund» seien.

Biel und Zürich als mögliche Vorbilder

Als Vorbild könnte die Stadt Biel dienen. Diese habe bereits ein Reglement über die gesunde Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen verabschiedet, welches festlege, dass frische und soweit möglich biologisch angebaute Lebensmittel aus der Region verwendet werden müssten. Auch die Stadt Zürich habe eine Strategie zur nachhaltigen Ernährung. (std)