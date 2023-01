Stadt Luzern Hausbewohner wegen Balkonbrand evakuiert – Schuld waren Adventskerzen Am frühen Samstagmorgen brannte es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Luzern. Die Hausbewohner mussten vorübergehend evakuiert werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Feuerwehr der Stadt Luzern wegen eines Balkonbrands ausrücken. Kurz nach ein Uhr wurde die Luzerner Polizei über den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bundesstrasse informiert. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Damit die aufgebotenen Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer löschen konnten, musste die Bundesstrasse vorübergehend gesperrt werden. Die Hausbewohner wurden sicherheitshalber evakuiert. Eine Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Das Feuer entstand, weil mehrere Adventskerzen, welche auf dem Balkon angezündet worden waren, vergessen wurden. So entstand ein offenes Feuer auf dem Balkon. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (mha)