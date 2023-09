Stadt Luzern Historisches Museum sucht junge Filmproduzenten: Beim Projekt steht die Guillotine im Fokus Filmemacher produzieren gemeinsam mit Jugendlichen einen Kurzfilm über die Guillotine, der im Historischen Museum gezeigt wird. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Museum Luzern sucht Jugendliche, die eine Kurzfilm produzieren wollen. Im Zentrum des Films stehen soll dabei die Guillotine. Man lade junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren dazu ein, ihre Sichtweise auf die Guillotine zu zeigen, schreibt das Museum in einer Mitteilung. Während zwei Tagen können die Jugendlichen von professionellen Filmemachern lernen, wie sie selbstständig einen kurzen Film produzieren.

Die Guillotine im Foyer des Historischen Museums. Bild: zvg

«Unser Ziel dabei: Wir wollen eines unserer wichtigsten Objekte neu beleuchten und Jugendliche dazu befähigen, ihre Sichtweise, Ideen, Gefühle und Inspirationen filmisch darstellen zu können», so das Museum. Die Guillotine sei seit 1885 in der Stadt Luzern, ursprünglich eine Schaffhauser Leihgabe, wurde sie noch bis 1940 an verschiedenen Orten genutzt. Im Historischen Museum steht sie im Foyer – «einfach so unkommentiert», wie es in der Mitteilung heisst. Der zu produzierende Film soll Teil einer Ausstellung werden. Vorkenntnisse seien keine nötig, die Teilnahme ist kostenlos. (mha)