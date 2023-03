Stadt Luzern Hotels laden am Sonntag zum Tag der offenen Tür Die Bevölkerung kann in 17 Hotels sowie der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Blick auf das rechte Luzerner Seeufer mit den Hotels National und Palace. Bild: Pius Amrein (1. 4. 2016)

Am kommenden Sonntag, 26. März, öffnen 17 Hotels in Luzern und Kriens sowie die Schweizerische Hotelfachschule Luzern ihre Türen, wie der Verband Luzern Hotels mitteilt. Der Tag läuft unter dem Motto «Please Disturb» (auf Deutsch «bitte stören»). Der Anlass sei bereits von 2014 bis 2019 durchgeführt worden, nun habe der Verband entschieden, diesen nach der Corona-Pandemie wieder zu beleben.

Die Besucherinnen und Besucher sollen die Gelegenheit erhalten, in die Welt der Hotellerie und Gastronomie einzutauchen und «faszinierende Einblicke hinter die Kulissen eines Hotels und der renommierten Hotelfachschule Luzern» zu erhalten, heisst es in der Mitteilung. Zudem biete sich die Möglichkeit, «die vielseitigen und abwechslungsreichen Berufe in der Hotellerie und Gastronomie kennenzulernen». Davon könnten besonders Jugendliche profitieren, die sich für eine Ausbildung in der Branche interessieren.

In folgenden Betrieben gibt es ausserdem noch ein spezielles Programm wie Degustationen, geführte Rundgänge oder Schnitzeljagden: Cascada, Continental Park, Ameron Flora, Mandarin Oriental Palace, The Lubo, National und Hotelfachschule. Weitere Infos finden Sie unter pleasedisturb.ch. (std)