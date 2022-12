Stadt Luzern Hyperaktive Linke, faule Bürgerliche? Was die Vorstösse-Statistik über die Parteien verrät Linke Parteien reichen im Luzerner Stadtparlament viel mehr Vorstösse ein als die Bürgerlichen.

Der Grosse Stadtrat im Luzerner Kantonsratssaal. Bild: PD

Wer im Luzerner Stadtparlament etwas verändern will, reicht einen Vorstoss ein. Seit Beginn der aktuellen Legislatur im Herbst 2020 wurden die beiden stärksten Mittel – Motion und Postulat – schon fast 150-mal benutzt. Die Vorstösse tragen Titel wie «Paketzustellungen auch in Zukunft bis an die Haustür» oder «Dauerhafte Gesamtlösung statt Salamitaktik beim Carregime».

Motion, Postulat, Interpellation – was ist das? Die Motion ist das wirkungsvollste Mittel des Parlaments. Mit ihr wird zum Beispiel die Änderung eines Reglements gefordert. Aktuelles Beispiel: In der Motion 205 verlangen SP/Grüne, dass die Stadt jeder Einwohnerin und jedem Einwohner 180 Franken an die steigenden Miet-Nebenkosten zahlt. Mit einem Postulat wird der Stadtrat aufgefordert, ein Anliegen zu prüfen. Aktuelles Beispiel: Im Postulat 183 werden Haltebügel für Velofahrende angeregt. Mittels Interpellation kann das Parlament vom Stadtrat detailliert Auskunft über ein Thema verlangen. Die Interpellation hat rein informativen Charakter. Aktuelles Beispiel: In der Interpellation 217 stellt die SVP Fragen zu Sozialhilfemissbrauch in der Stadt Luzern.

Dabei zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien. Die grösste Fraktion im Luzerner Stadtparlament, die SP (13 Sitze), ist gleichzeitig die Vorstosskönigin: Schon über 70-mal hat sie in der aktuellen Legislatur eine Motion oder ein Postulat unterzeichnet.

Auch die Grünen (elf Sitze) sind sehr fleissige Vorstossschreiber – im Gegensatz zur ähnlich grossen FDP-Fraktion (neun Sitze), welche nur gerade halb so viele Vorstösse einreichte wie die Grünen. Frappant sind auch die Unterschiede zwischen GLP und SVP, welche mit je vier Sitzen genau gleich gross sind – doch von der SVP stammen nicht einmal halb so viele Vorstösse wie von der GLP.

«Wollen die Stadt gestalten und verändern»

Wieso sind die Linken so viel aktiver als die Bürgerlichen? «Wir sind im Parlament, um die Stadt nicht nur zu verwalten, sondern aktiv mitzugestalten», sagt SP-Fraktionschef Simon Roth. Auch der Grünen-Co-Chef Jona Studhalter sagt: «Als progressive Fraktion wollen wir die Stadt gestalten und verändern. Dazu sind Vorstösse ein sehr gutes Mittel.» Man wolle damit jeweils gezielt politische Debatten anstossen.

Tatsächlich fällt auf: Bei linken Vorstössen geht es häufig um «neue» Themen, die bisher nicht auf dem Radar der städtischen Politik waren: Periodenprodukte auf Schülerinnen-WC, Kampf gegen Feuerwerke, Einführung von anonymen Bewerbungen in der Stadtverwaltung.

Demgegenüber stehen bürgerliche Vorstösse, die häufig reaktiv sind – die also zu einem bereits bestehenden Problem Stellung nehmen: Erhalt von Parkplätzen vor Schulen, Rettung der Määs am Inseli, Erhalt von Carhalteplätzen. «Wir machen dann Vorstösse, wenn wir Probleme oder Handlungsbedarf erkennen», sagt Mitte-Fraktionschefin Mirjam Fries.

Bürgerliche wollen korrigierend eingreifen

Vor allem aber hätten die Bürgerlichen ein anderes Verständnis der parlamentarischen Instrumente. «Wir wägen immer ab, ob sich eine private oder staatliche Lösung besser eignet. Dementsprechend stellen wir weniger Forderungen an den Staat als die Linken, welche bei allen Wünschen und Problemen gleich die Stadt in die Verantwortung nehmen», so Fries. Aus diesem Prinzip lasse sich direkt die Anzahl Vorstösse ableiten. Auch die FDP setzte bei den Vorstössen auf «Qualität und nicht auf Quantität», wie Fraktionschef Marco Baumann sagt. Man wolle mit den Vorstössen dort Einfluss nehmen, «wo Stadtrat und Stadtverwaltung einen falschen Weg einschlagen».

Jeder eingegangene Vorstoss bedeutet zusätzliche Arbeit für den Stadtrat und die Stadtverwaltung: Sie müssen zuerst Informationen sammeln und eine schriftliche Antwort verfassen. Wird der Vorstoss vom Parlament gutgeheissen, entsteht weiterer Aufwand: Je nach Inhalt des Anliegens müssen Konzepte erarbeitet, Berichte verfasst oder gar neue Stellen geschaffen werden.

FDP: Viele linke Vorstösse sind überflüssig

Auch deshalb würden sie Motionen und Postulate nur dosiert einsetzen, sagen viele Bürgerliche. «SP und Grüne treiben die Verwaltung mit ihren Vorstössen regelrecht vor sich her», kritisiert Marco Baumann. Viele dieser Vorstösse seien auch unnötig: Die meisten aufgeworfenen Fragen könnten «mit einem Anruf bei der Verwaltung beantwortet werden».

Dass eine hohe Anzahl Vorstösse die Verwaltung zu stark belastet, ist für Simon Roth (SP) kein Argument. Dieser Vorwurf werde bloss gemacht, «um die eigene Inspirationslosigkeit zu rechtfertigen», so Roth an die Adresse der Bürgerlichen.