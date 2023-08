Stadt Luzern Idyllisches Ufer und begrünte Strassen: Das Würzenbach-Quartier soll schöner werden Ein neuer Quartierplatz, ein idyllisches Bachufer und begrünte Strassen: Der Stadtrat präsentiert einen Massnahmenkatalog für die Aufwertung des Quartiers.

Als die Stadt Luzern Anfang des 20. Jahrhunderts stark wuchs, rückte das ländliche Würzenbach-Gebiet plötzlich in den Fokus der städtebaulichen Entwicklung. So entstand in kurzer Zeit ein neues Stadtquartier, in dem heute 7500 Menschen leben. Es liegt inzwischen fast mitten in der Stadt, doch den Agglo-Charakter hat das Würzenbach nie ganz verloren: Es dominieren grosse Wohnsiedlungen, von breiten Strassen durchtrennt. Es gibt eine moderne Kirche aus Beton, ein Einkaufszentrum mit grossem Parkhaus, aber kein richtiges Quartierzentrum.

Der Stadtrat präsentierte am Dienstag nun das «Entwicklungskonzept Würzenbach». Dieses beschreibt in groben Zügen, wie das Quartier in den nächsten Jahren aufgewertet werden kann:

Quartierzentrum: Die Kreuzung Würzenbachstrasse/ Würzenbachmatte, wo heute die Bäckerei Kreyenbühl und der Vicino-Treff liegen, soll zu einem richtigen Quartierplatz aufgewertet werden – dies als Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität. Hier kommen auch die neuen Alterswohnungen auf dem Areal der reformierten Kirchgemeinde zu stehen, die bereits im Bau sind. Ergänzend dazu soll die ganze Achse zwischen Quartierplatz und Brüelkreisel aufgewertet und begrünt werden.

Hier soll ein attraktiver Quartierplatz entstehen. Bild rk

ÖV-Knoten : Die S-Bahn-Station Verkehrshaus und die Bushaltestelle Brüelstrasse sollen zur Verkehrsdrehscheibe des Quartiers werden. Dies bedeutet nicht nur einfacheres und schnelleres Umsteigen. Der neue ÖV-Knoten soll auch besser ins Quartier integriert werden und die Trennwirkung der Bahnlinie reduzieren. Dazu soll auch die bestehende Strassenunterführung verbreitert werden.

: Die S-Bahn-Station Verkehrshaus und die Bushaltestelle Brüelstrasse sollen zur Verkehrsdrehscheibe des Quartiers werden. Dies bedeutet nicht nur einfacheres und schnelleres Umsteigen. Der neue ÖV-Knoten soll auch besser ins Quartier integriert werden und die Trennwirkung der Bahnlinie reduzieren. Dazu soll auch die bestehende Strassenunterführung verbreitert werden. Lidostrasse : Diese soll zu einer Velohauptroute ausgebaut werden. Zudem sollen die meisten oberirdischen Parkplätze – darunter auch der grosse Parkplatz Brüelmoos – verschwinden, um Platz für neue Nutzungen zu schaffen. Als Ersatz kann sich die Stadt ein Parkhaus vorstellen, abgestimmt mit den künftigen Bedürfnissen des Verkehrshauses.

: Diese soll zu einer Velohauptroute ausgebaut werden. Zudem sollen die meisten oberirdischen Parkplätze – darunter auch der grosse Parkplatz Brüelmoos – verschwinden, um Platz für neue Nutzungen zu schaffen. Als Ersatz kann sich die Stadt ein Parkhaus vorstellen, abgestimmt mit den künftigen Bedürfnissen des Verkehrshauses. Schulhäuser : Das Areal der Schule Würzenbach soll zu einer Grün- und Freizeitanlage fürs Quartier aufgewertet werden. Das Schulhaus Schädrüti soll längerfristig als neuer Standort der Musikschule sowie für Kindergarten und Schülerhort umgenutzt werden.

: Das Areal der Schule Würzenbach soll zu einer Grün- und Freizeitanlage fürs Quartier aufgewertet werden. Das Schulhaus Schädrüti soll längerfristig als neuer Standort der Musikschule sowie für Kindergarten und Schülerhort umgenutzt werden. Energiezentrale/Sportzentrum: Auf dem Seeburg-Parkplatz bei den Tennisplätzen könnte eine neue See-Energiezentrale entstehen, welche umweltfreundliche Wärme fürs Quartier liefert. Am selben Standort könnte auch ein neues Sportzentrum gebaut werden – als Ersatz für das Sportcenter Würzenbach, das in rund zehn Jahren geschlossen wird. Auch das Feuerwehrdepot, das heute mitten auf dem Schulhausareal liegt, könnte hier einen neuen Standort erhalten.

Auf dem Seeburg-Parkplatz bei den Tennisplätzen könnte eine neue See-Energiezentrale entstehen, welche umweltfreundliche Wärme fürs Quartier liefert. Am selben Standort könnte auch ein neues Sportzentrum gebaut werden – als Ersatz für das Sportcenter Würzenbach, das in rund zehn Jahren geschlossen wird. Auch das Feuerwehrdepot, das heute mitten auf dem Schulhausareal liegt, könnte hier einen neuen Standort erhalten. Renaturierung des Bachs: Der Würzenbach verläuft heute als wenig sichtbares Gewässer mitten durchs Quartier. Der Bach soll revitalisiert werden, und es soll neue Zugänge zum Wasser geben – insbesondere im Bereich des Quartierplatzes, beim Schulhaus und beim Lido. Zudem soll der Hochwasserschutz des Bachs, der regelmässig über die Ufer tritt, verbessert werden.

Der Würzenbach – hier im Bereich des künftigen Quartierplatzes – ist heute nur schwer zugänglich. Bild: Robert Knobel

Das alles klingt vielversprechend, doch wirklich ausführungsreif ist noch fast nichts davon. Zunächst sollen Machbarkeits- und Vertiefungsstudien zu den einzelnen Bereichen erstellt werden. Daraus sollen dann im Laufe der nächsten 15 Jahre konkrete Projekte umgesetzt werden.

«Das Würzenbach ist ein sehr engagiertes Quartier»

Das Verbesserungspotenzial sei gross, sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Sie betont, dass auch die Bevölkerung auf eine Umgestaltung des Quartiers gedrängt habe: So hat die Gruppe «Zukunft Würzenbach» 2018 erste Ideen gesammelt, 2020 wurde ein Bevölkerungsantrag im Stadtparlament eingereicht. Das jetzt vorliegende Entwicklungskonzept ist das Resultat von mehreren Dialogveranstaltungen und Workshops, an denen die Quartierbevölkerung immer sehr zahlreich teilgenommen habe, wie Manuela Jost sagt: «Das Würzenbach ist ein sehr engagiertes Quartier».