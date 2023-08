Stadt Luzern Illegale Abfallentsorgung ist ein grosses Problem – Video zeigt, wie's richtig geht Immer wieder kommt es vor, das Abfall illegal entsorgt wird. In einem Video wird erklärt, wie dieser in der Stadt Luzern richtig entsorgt wird.

Illegal entsorgte und von Tieren aufgerissene Säcke gehören für das Strasseninspektorat zu den grössten Problemen bei der Abfallbewirtschaftung, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Donnerstag. Dabei wäre es ganz einfach: Hauskehricht gehört in die blauen Gebührensäcke von Real. Wichtig ist zudem, dass die Säcke erst am Sammeltag um 7 Uhr bereitgestellt werden. So könne verhindert werden, dass Tiere in der Nacht die Säcke aufreissen und dadurch den Abfall auf der Strasse verteilen.

Quelle: Youtube

Wie's richtiggemacht wird, zeigt ein Erklärvideo der Stadt. Denn nicht alle Abfälle gehören laut Mitteilung in den blauen Sack. Sperrgut, Grüngut, Papier, Karton und Altmetall werden separat gesammelt. Für Altglas, Aluminium, Blechdosen, Batterien und Kleider gibt es in den Quartieren Sammelstellen. Und grössere Abfallmengen können in die regionalen Ökihöfe gebracht werden. Diese und weitere Informationen zur Abfallentsorgung in der Stadt Luzern gibt's Video. (zim)