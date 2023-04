Stadt Luzern Die Luzerner Feuerwehr stand im vergangenen Jahr 1267 mal im Einsatz – neuer Rekord Zwei Grossbrände auf der Autobahn hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Ausserdem wurden 2022 die Planungen für die neue Feuerwache auf dem EWL-Areal überarbeitet. In diesem Jahr soll es erstmals eine Fachgruppe Drohnen bei der Feuerwehr geben.

Im letzten Jahr wurden in Luzern insgesamt 1’267 Feuerwehreinsätze geleistet - das sind so viele wie nie zuvor. Mehr als 700 mal mussten die Einsatzkräfte notfallmässig ausrücken, wobei 36 Personen und drei Tiere aus Notlagen gerettet werden konnten. Das schreibt die Luzerner Feuerwehr in ihrem Tätigkeitsbericht 2022.

Am 30. Juni 2022 brannte ein Linienbus auf der Autobahn bei der Verzweigung Rotsee. Bild: Feuerwehr Stadt Luzern

Das vergangene Jahr sei von vielseitigen Einsätzen geprägt gewesen. Nebst normalen Löschaktionen hatte die Feuerwehr Luzern auch mit zwei grossen Fahrzeugbränden auf der Autobahn zu tun. So brannte am 30. Juni 2022 ein Linienbus bei der Verzweigung Rotsee und am 5. Dezember 2022 fing ein beladener Autotransporter im Sonnenbergtunnel Feuer. Gerade die Brandbekämpfung in Tunnelanlagen sei extrem anspruchsvoll, wie die Feuerwehr Luzern mitteilt.

Die Einsatzkräfte der Luzerner Feuerwehr nach dem Brand im Sonnenbergtunnel am 5. Dezember 2022. Bild: Feuerwehr Stadt Luzern

Auch nicht dringende Einsätze finden Erwähnung im Tätigkeitsbericht 2022. So mussten beispielsweise 23 Bienenvölker, die sich an störenden Orten in der Öffentlichkeit niedergelassen haben, eingesammelt und an Imker übergeben werden.

Diese Bienen haben es sich auf einer Luzerner Parkuhr gemütlich gemacht und mussten von der Luzerner Feuerwehr eingesammelt werden. Bild: Feuerwehr Stadt Luzern

Planungsschwerpunkt im letzten Jahr bildeten die Arbeiten für die neue Feuerwache auf dem EWL-Areal. Die bestehende Feuerwache an der Kleinmattstrasse musste wegen eines undichten Daches und Gebäudesenkungen für 516’000 Franken saniert werden. Dadurch soll der Betrieb bis zum Umzug in die neue Feuerwache sichergestellt sein.

Die Luzerner Feuerwehr betont im Tätigkeitsbericht zudem, dass der Einsatz von Drohnen für sie in vielen Situationen sehr nützlich sein kann. Zum Beispiel könnten Drohnen eingesetzt werden, um Brände aus der Luft zu beobachten und schnell wichtige Informationen zu gewinnen. Im letzten Jahr hat die Feuerwehr Luzern deshalb die Einführung einer Fachgruppe Drohnen beschlossen. Diese werde im Laufe des Jahres 2023 ausgebildet und soll bis zum Jahresende einsatzbereit sein. (luz)