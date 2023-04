Stadt Luzern Im Luzerner «Mandarin Oriental Palace» eröffnen zwei neue Gourmet-Restaurants Das Gastro-Angebot des Hotels wird erweitert. Im «Minamo» gibt es japanische, im «Colonnade» französische Küche.

Im vergangenen September hat das Hotel Mandarin Oriental Palace in Luzern nach langer Umbauzeit seine Türen geöffnet. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker: Im April feiern zwei neue Gourmet-Restaurants innerhalb des 5-Sterne-Superior-Hauses ihre Eröffnung, wie das Hotel mitteilt.

So sieht das «Minamo» von innen aus. Bild: Mandarin Oriental Palace

Das «Minamo» werde das erste «Omakase»-Restaurant der Stadt Luzern. Das heisst, der Koch oder die Köchin entscheidet, was auf den Tisch kommt. Mit lediglich acht Plätzen soll es eine exklusive japanische Fine-Dining-Erfahrung bieten. Das Menü folge dem Takt der Jahreszeiten und zelebriere die japanische Esskultur, schreibt das Mandarin Oriental Palace in der Mitteilung. Die Eröffnung des Minamo findet am 7. April statt.

Im zweiten neuen Gourmet-Restaurant, dem «Colonnade», werde eine moderne französische Haue Cuisine mit regionalem Bezug serviert. Das Menü sei inspiriert von saisonalen Zutaten, schreibt das Mandarin Oriental Palace. Im Colonnade können die Gäste in den denkmalgeschützten Räumlichkeiten mit einem Belle-Epoque-Flair speisen. Es öffnet seine Türen am 19. April. (luz)